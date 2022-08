Elena D’Amario “tradisce” Amici/ Al via le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7

Elena D’Amario verso il nuovo debutto: al via le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7

Elena D’Amario “tradisce” Amici di Maria De Filippi, o almeno questa è l’indiscrezione che trapela dalle pagine del nuovo numero di Di più tv. Con ogni probabilità, quindi, la ballerina professionista potrebbe non confermarsi nel corpo di ballo del talent di Canale 5, dal momento che ha in cantiere l’ingaggio nel cast degli interpreti di Che Dio Ci Aiuti, ovvero la fiction di Rai1 in cui la ballerina ed ex Amici 9 metterà a soqquadro le dinamiche e la pace del Convento degli Angeli.

Sono già partite le riprese sul set della settima stagione di Che Dio Ci Aiuti, che con ogni probabilità andrà in onda nei primi mesi del 2023 in tv, e sarà l’ultima stagione che vedrà protagonista l’attrice Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Tra gli interpreti della rinnovata fiction, troviamo anche Francesca Chillemi nella parte di Azzura e Pierpaolo Spollon in quella dello psichiatra Emiliano. Il mistero s’infittisce, intanto, sul ruolo che spetta invece ad Elena D’Amario, la new-entry nel cast dei protagonisti della fiction Rai di successo, di cui non è ancora emerso nulla.

Elena D’Amario dal successo ad Amici al ruolo di attrice

E pensare che Elena D’Amario non aveva mai nascosto il sogno custodito nel cassetto, di lavorare come attrice, dopo il successo raggiunto nella fortunata edizione del talent di Maria De Filippi, Amici 9, che ha visto protagonisti anche gli ex piccioncini vip Stefano De Martino e Emma Marrone, e l’allora fidanzato della ballerina, Enrico Nigiotti, che al talent si autoeliminò per non finire in sfida contro di lei. La lovestory tra Elena ed Enrico è giunta al capolinea dopo il talent, eppure quel sacrificio d’amore del cantante verso la ballerina ha segnato la storia della tv made in Italy. Di lei, la pregevole testata di fama internazionale, il New York Times, ha scritto testualmente: “E’ capace di catturarti con lo sguardo”.

