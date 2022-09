Elena, ex compagna Marco Bellavia/ Nel passato di lui una storia con Paola Barale…

Elena, ex compagna Marco Bellavia: Filippo il frutto del loro amore

Della vita privata di Marco Bellavia si sa davvero poco. Il conduttore è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 da single mostrando immediatamente un interesse nei confronti di Pamela Prati che sta corteggiando in modo serrato seguendo anche i consigli degli altri vipponi, in primis Charlie Gnocchi. Nel passato di Bellavia, tuttavia, c’è una donna importante che si chiama Elena. Di lei si sa pochissimo se non che è la mamma di Filippo, l’unico figlio di Marco Bellavia che dedica a lui tutto il tempo che ha disposizione.

Di Elena non si sa assolutamente niente. Non fa parte del mondo dello spettacolo e, tra le foto pubblicate da Bellavia su Instagram, non c’è alcuna foto che sia riconducibile a lei. Nel passato di Marco che, oggi, è alla ricerca dell’amore, spunta anche la storia con una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano.

Marco Bellavia e la storia del passato con Paola Barale

Marco Bellavia e Paola Barale hanno avuto una storia dal 1992 al 1995. A parlare della storia con la Barale nella clip di presentazione per il Grande Fratello Vip è stato lo stesso Marco che, della showgirl, ha detto: “In quegli anni piacevo, ho avuto storie d’amore interessanti. Una delle più importanti della mia vita è stata proprio quella con Paola Barale. Siamo stati insieme e abbiamo vissuto insieme per 3 anni: io le voglio molto bene ancora“.

Una storia importante per Bellavia così come quella che ha poi vissuto con Elena con cui ha avuto il figlio Filippo che, oggi, rappresenta il centro della sua vita. Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Bellavia svelerà ulteriori dettagli sulla sua vita sentimentale?

