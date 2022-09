Filippo, figlio Marco Bellavia/ L’ultima foto prima del Grande Fratello Vip 2022…

Filippo, figlio Marco Bellavia: il grande amore del concorrente del Grande Fratello Vip 2022

C’è un grande amore nella vita di Marco Bellavia, concorrente del Grande Fratello Vip 2022 la cui avventura comincia questa sera nel corso della seconda puntata. L’amore più grande di Bellavia è il figlio Filippo, nato da una relazione che, oggi, sembra finita. Dell’ex compagna dell’attore e imprenditore non ci sono notizie. Di Filippo, però, Marco ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Barbara D’Urso raccontando di aver dedicato a suo figlio tutti gli ultimi anni seguendo, tappa dopo tappa, tutto il suo percorso di crescita. “Quando vedo mi figlio con me mi commuovo tantissimo. Io ho dedicato tutto questo tempo a lui. E tutto questo tempo vale più di qualsiasi euro”, ha spiegato nello studio di Pomeriggio 5.



Marco Bellavia, chi è il concorrente Grande Fratello Vip 2022?/ Da "Love me Licia", "Bim Bum Bam" e..

Oggi, Filippo è un adolescente di cui papà Marco è follemente innamorato e, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 7, sicuramente, sentirà fortemente la sua mancanza. Prima di dire addio ai social, così, marco ha pubblicato orgogliosamente una foto del figlio Filippo che potrà seguirlo da casa.

Marco Bellavia chi è l'attore, conduttore e concorrente Grande Fratello VIP/ "Influencer? La nostra rovina"

Filippo, figlio Marco Bellavia: sorpresa al Grande Fratello Vip 2022?

Marco Bellavia non è il primo genitore che partecipa al Grande Fratello Vip. Nelle precedenti edizioni sono stati diversi i vip che hanno lasciato a casa i figli ricevendo, poi, da loro varie sorprese. Nella scorsa edizione, ad esempio, Carmen Russo, per il proprio compleanno, ha ricevuto un videomessaggio della figlia Maria mentre Alessandro Basciano ha potuto rivedere il figlio in passerella così come era accaduto a Dayane Mello e a Stefano Sala.

Marco Bellvaia riceverà la stessa sorpresa? Sicuramente, qualora la permanenza nella casa dovesse essere lunga, ci sarà modo per il Grande Fratello Vip per organizzare una sorpresa e permettere all’imprenditore di rivedere suo figlio.

Filippo, chi è il figlio di Marco Bellavia/ "Il tempo che gli ho dedicato vale più..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA