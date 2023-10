Elena, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ “Cosa ci guadagni a fare la santa? Sei abituata…”

Elena e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne

Lite di fuoco nello studio di Uomini e Donne tra Elena e Tina Cipollari. La dama del trono over che sta uscendo con Maurizio, il cavaliere che frequenta anche Gemma Galgani, è anche uscita con altri due signori con cui ci sono stati due baci. Nella scorsa puntata, Elena ha definito i baci “degli esperimenti” ricevendo delle critiche dall’intero parterre. Nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’11 ottobre, Elena parla di “attacco mediatico”, scatenando la dura reazione di Tina Cipollari. “Mi sono sentita attaccata da tutte le parti. Ci sta fare un errore, e rivendico il fatto di poter fare un errore e di essere fragile come tutte le donne”, spiega Elena.

GEMMA GALGANI PIANGE PER MAURIZIO A UOMINI E DONNE/ Tina sbotta: "Ti sta usando come personaggio..."

“Non ti abbiamo condannato perché hai baciato un uomo, ma ti abbiamo attaccato per la tua incoerenza perché tu hai detto di essere alla ricerca di altro”, commenta Gianni Sperti. Le parole di Elena, però, scatenano la dura reazione di Tina Cipollari.

Tina Cipollari contro Elena

Di fronte alle parole di Elena, Tina Cipollari perde la pazienza. “Secondo me non ti rendi conto di quello che fai perché se definisci il bacio una scivolata vuol dire che non dai valore al bacio e ti concedi a chiunque”, sbotta Tina. “Queste cose non le ho mai fatte nella mia vita”, replica Elena. “avrai fatto ti peggio. Cosa ci guadagni a fare la santa venendo qui”, dice ancora la bionda opinionista. “In questo programma mi sono messa in gioco” dice ancora Elena. “Sei tu che ti poni così. Poi ti rivedi le puntate e ti vergogni di come ti sei posta perché ti stai giustificando per il bacio”, sottolinea ancora Tina. “Evidentemente sei abituata a dare un bacio tanto per perché quello che siamo qua dentro siamo anche fuori”, dice ancora Tina.

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri assente dal trono over, per un nuovo amore?/ Il post insinua il dubbio

Nella discussione si intromette Maria De Filippi che chiede scusa per non aver capito l’attacco mediatico. “Mi dispiace di non aver capito l’attacco mediatico. Forse, quando si è parlato di esperimento, ho usato la parola cavia ma non era per offenderti e ti chiedo scusa“, conclude la conduttrice.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 ottobre: Gemma Galgani e Maurizio in crisi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA