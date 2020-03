Elena Morali “Acido ialuronico nelle parti intime?”/ “Quando si allarga si può..”

Elena Morali è la donna del momento per via della sua liason con Luigi Favoloso. E’ lei l’erede di Nina Moric almeno nel cuore del bel napoletano che ha ritrovato il sorriso con lei prima in giro per il mondo (sono stati in vacanza insieme prima delle ultime restrizioni) e adesso anche in casa. I due fanno coppia fissa ormai da oltre due settimane ma la notizia del giorno non è tanto quello che si evince dai loro selfie e dalle loro storie, quanto quello che la Morali ha rivelato in una delle sue storie commentando quello che ha sentito dire riguardo un piccolo ritocchino alle parti intime. Elena Morali, infatti, si è detta “scioccatissima” per un aneddoto che riguarda una donna che lei definisce come “Quella pu*** che voleva Luigi”, ma di chi tratta e cosa succederà?

LE RIVELAZIONI CHOC DI ELENA MORALI

Elena Morali ha poi continuato raccontando che questa ragazza ha pensato bene di inietare acido ialuronico nelle parti intime e tutto per rimpolpare la zona e “coprire” il momento in cui “si allarga un pochino”. L’ex fidanzata del comico Scintilla ha deciso di chiedere lumi a un esperto di medicina estetica e ha poi rivelato ai suoi fan: “Da quanto ho capito, perché poi ho chiesto al medico, stringe perché, insomma, quando uno… si allarga un pochino. Quindi con l’acido si stringe…A parte gli scherzi, nella medicina estetica mi ha spiegato questo chirurgo che funziona”. Luigi Favoloso in sottofondo rideva e scherzava per questa cosa ma la Morali continua a rimanere seria parlando proprio delle parole che le ha detto questo chirurgo estetico. La domanda dei fan è una sola: chi è questa ragazza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA