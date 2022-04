Elena Morali, bacio con Aristide a La pupa e il secchione/ Luigi Favoloso sbotta: “Neanche l’1% di gelosia”

La pupa e il secchione 2022, scatta il bacio per Elena Morali e Aristide Malnati: parla Luigi Mario Favoloso

La pupa e il secchione show 2022, condotto da Barbara D’Urso, fa discutere in queste ore per un bacio registratosi tra la pupa Elena Morali e il secchione Aristide Malnati. L’effusione amorosa in questione emerge alla nuova nonché quarta puntata dello show di Italia 1, in una clip che mostra l’intesa venutasi a creare tra i membri della nuova coppia formata dall’archeologo con la sostituta di Flavia Vento, la quale si è ritirata dal gioco. Il bacio registratosi tra Elena e Aristide sta facendo discutere molto in rete -alla luce del fidanzamento che vincola dal 2020 Elena Morali a Luigi Mario Favoloso. L’amore tra i fidanzati è nato nel backstage dei format tv condotti da Barbara D’Urso e in molti- tra i telespettatori – si chiedono sui social se l’ex di Nina Moric sia geloso o meno del bacio registratosi tra Elena e Aristide a La pupa e il secchione show. Curiosità a cui il diretto interessato replica, intanto, con un lungo intervento rilasciato a mezzo social.

“Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa – fa sapere Luigi Mario Favoloso nel suo intervento in replica al chiacchiericcio che lo coinvolge, rispetto alla partecipazione di Elena Morali (vittima di bodyshaming in tv) a La pupa e il secchione 2022-. Evitate messaggi stupidi”. Nonostante Luigi non sembri essere così felice che l’ex naufraga de L’isola dei famosi 2018 sia una concorrente de La pupa e il secchione 2022, poi l’ex Grande fratello 16 riporta: “Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui. Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io. Sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare”.

Luigi Mario Favoloso e la stoccata ad Aristide Malnati de La pupa e il secchione show 2022

Nel suo lungo intervento, infine, Luigi Mario Favoloso riserva un consiglio spassionato all’archeologo che potrebbe aver messo gli occhi sulla sua sposa, Elena Morali: “Se proprio non riesce a tenere a bada quelle dolci labbrine potrei sempre presentargli mia madre che ha 50 anni, è single e dopo mio padre ha incontrato solo casi umani. Dopo tanta sofferenza meriterebbe un uomo come lui”. Messaggio che sa di frecciatina, quest’ultimo, in cui l’ex Gf16 menziona la madre Loredana Fiorentino, che lui presenterebbe volentieri ad Aristide Malnati. Al momento, tuttavia, sembra procedere a gonfie vele l’amore per i due fidanzati: Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono sposati a Zanzibar e, in attesa di convalidare le nozze in Italia, convivono allo stato attuale a Milano.

