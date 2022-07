Elena Morali: “Che lavoro faccio? Un caz*o”/ Video: l’intervista diventa virale e…

Elena Morali svela il suo lavoro

Bellissima, bionda, con due occhi azzurri e un fisico mozzafiato, Elena Morali è una delle influencer più seguite su Instagram. Diventata popolare con la partecipazione alla seconda edizione de La pupa e il secchione, nel 2010 che fu vinta da Francesca Cipriani, ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo. Per anni, è stata è stata tra i protagonisti di Colorado ed è spesso opinionista dei programmi di Barbara D’Urso che l’ha anche scelta, come pupa, per il ritorno in tv de La pupa e il secchione show con l’edizione 2022. Fidanzata con Luigi Mario Favoloso da cui ha ricevuto la proposta di matrimonio, Elena ha accettato di raccontarsi con ironia in un’intervista.

L’influencer, infatti, è stata ospite della quinta puntata de l’Angolino del Musazzi che sarà disponibile a partire dalle 20.30 sulla pagina YouTube de il Musazz e di cui la pagina Instagram “Pipol Gossip” ha pubblicato una piccola anticipazione.

Elena Morali senza filtri

Schietta, sincera e senza filtri, Elena Morali si racconta ai microfoni de “L’angolino del Musazzi”. “Elena che lavoro fai?”, le chiedono. “Un caz*”, risponde l’influencer. “Mi piace questa onestà. Dillo, truffo un milione e mezzo di followers”, è la risposta dell’intervistatore che poi, nella breve anteprima, si concentra proprio sul numero di followers.

“Dimmi la verità? Almeno cinquecento followers li hai comprati”, dice ancora l’intervistatore. Come risponderà la Morali? Quali dettagli svelerà del suo lavoro? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare la pubblicazione del video con l’intera intervista.

