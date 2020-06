Elena Morali “Ci hanno provato con Luigi Favoloso per gossip”/”Svelerò i loro nomi..”

Elena Morali torna all’attacco di quelle “zozzone” (per non dire altro) che ci hanno provato con il suo “fidanzato/marito” solo per gossip. Ebbene sì, starlette in ascolto, sedicenti vip e bellezze al bagno pronte a cavalcare l’onda del gossip per qualche copertina, preparatevi a sentire il vostro nome quando verrà fuori (e se verrà fuori) dal cilindro della combattiva Elena Morali che, stanca di questi teatrini, è pronta a fare una lista da rendere nota. Poco fa, telefono alla mano, la bella biondina ha pensato bene di postare una serie di storie in cui spiega: “Siccome il mio fidanzato ha deciso che dal 30 pubblicherà la lista dei 10 co*lioni” io pubblicherà la lista di quelle che ci hanno provato con Luigi solo per fare gossip nel periodo in cui è rimasto single dopo il suo viaggio, dopo il fatto che era scappato…ecc”.

ELENA MORALI PRONTA A SVELARE I NOMI DELLE “ZOZZONE” CHE CI HANNO PROVATO CON LUIGI FAVOLOSO PER GOSSIP

La bella Elena Morali poi rivela che la lista delle ragazze che ci hanno provato con Luigi Favoloso in quei giorni sarà tutta da ridere e cita Deianira Marzano dicendo che sicuramente lei avrà modo di farci due risate, ma di chi si tratta e quali sono questi nomi? Visto che la neo “mogliettina” di Luigi Favoloso parla di una lista di nomi questo lascia pensare che chi la ascolta e chi la leggerà avrà modo di capire di chi si sta parlando e, quindi, sono dei volti noti al grande pubblico magari solo per sentito dire o per qualche paparazzata qua e la. Non ci rimane che attendere l’annuncio choc che, a quanto pare, andrà in scena da lunedì proprio come quello di Favoloso.



