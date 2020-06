Elena Morali “Scintilla? Mi spiace averlo deluso”/ “Tra me e Luigi Favoloso…”

Elena Morali e la sua storia d’amore con Luigi Mario Favoloso continuano a catalizzare l’attenzione del pubblico di Canale 5 con le loro vicende sentimentali puntualmente riprese da Barbara D’Urso nei suoi programmi (in particolare Live – Non è la D’Urso). Stanca del clamore che si è venuto a creare attorno la sua persona e quella del suo fidanzato, Elena ha deciso di intervenire direttamente nel tentativo di “placare gli animi”. Nell’ultimo periodo, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci circa le continue liti che caratterizzerebbero il loro rapporto. In un’intervista a Novella 2000, la Morali chiarisce: “Adesso che finalmente è finita la quarantena va molto meglio. Anche se in quest’anno me ne sono successe di tutti i colori, con Luigi le cose vanno bene, penso di aver incontrato l’amore della mia vita, a dispetto delle tante cattiverie che son state dette e che purtroppo ancora dicono”. Ma Elena Morali sente di non dover dare spiegazioni: “Bisognerebbe provare le cose prima di giudicare. Da quando un individuo ha iniziato a gettare fango sul nostro conto, non si è capito più nulla. Siamo una coppia di innamorati”.

Elena Morali e il mistero delle nozze

Elena Morali ha parlato anche della sua relazione con Luigi Mario Favoloso: “Come in ogni coppia ci sono alti e bassi, nel nostro caso ci sono più alti. Certo, qualche volta abbiamo discusso, ma solo per cavolate. Abbiamo entrambi caratteri molto istintivi e dobbiamo ancora conoscerci del tutto per poi smussare i difetti reciproci”. Il problema a volte è rappresentato dai social. “La questione è che spesso, raccontando la nostra vita su Instagram, ci dimentichiamo di essere seguiti da un bel po’ di persone, per questo facciamo alzare polveroni sul web, che però, fidatevi, sono infondati. Non preoccupatevi, tra me e Favoloso va tutto a gonfie vele, basta chiacchiere”. Sul matrimonio, invece, è mistero: si parla di nozze in gran segreto a Zanzibar. Le indiscrezioni non mancano, anzi si parla di matrimonio in diretta a Live Non è la D’Urso.

Elena Morali: “Tra me e Scintilla nessun rancore”

Elena Morali chiarisce anche che tra lei e il suo ex fidanzato Gianluca “Scintilla” Fubelli non c’è nessun rancore. I due hanno avuto una relazione durata circa 5 anni e finita non proprio nel migliore dei modi. Queste le sue parole al magazine di gossip: “Il mio punto debole… Se ci ripenso, mi dispiace averlo deluso, è una persona meravigliosa, non si meritava una cosa simile”. Ma c’è una cosa in particolare che la fa arrabbiare: il riferimento è a Fabio Rondinelli e al fatto che sia andato a Pomeriggio 5 a raccontare del suo “tradimento fasullo e studiato a tavolino a discapito di Scintilla, che, per fortuna, era presente e sapeva la verità. Ovviamente ho denunciato anche Rondinelli e sono partite le indagini”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA