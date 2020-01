Elena Morali come Pupo/ “Condivido il suo pensiero, poter amare più persone…”

Elena Morali come Pupo. La showgirl, ospite di Pomeriggio 5 per raccontare la verità su Gianluca Scintilla Fubelli e su Daniele Di Lorenzo, ha confessato di sostenere il poliamore ovvero di essere a favore di coloro che ritengono giusto poter avere più storie contemporaneamente se i partner sono d’accordo. Elena, infatti, per la prima volta, ha confessato di aver avuto due storie e di aver amato contemporaneamente sia Scintilla che Daniele De Lorenzo e di non essere riuscita a scegliere tra i due per circa un anno. Oggi, Elena è single e come ha dichiarato ai microfoni di Barbara D’Urso, ha spiegato di non volersi fidanzare aggiungendo, però, di non voler rinunciare alla possibilità di poter amare due persone. “Io condivido il pensiero di Pupo, io amavo due persone, stavo bene così, loro stavano bene così con me”, ha dichiarato Elena.

ELENA MORALI: “CONDIVIDO IL PENSIERO DI PUPO DI POTER AMARE PIU’ PERSONE”

Elena Morali e Scintilla erano una coppia aperta al punto che la showgirl ha avuto anche una storia con Daniele Di Lorenzo. Elena svela così di essere una sostenitrice del poliamore avendo provato cosa significa amare due persone e non riuscire a scegliere al punto da essere stata male anche fisicamente. “Elena a me dispiace vederti piangere e stare male. Io sono più grande di te e forse sarò troppo rigorosa o troppo rigida. Bastava scegliere di stare solamente con una persona perchè questa è la normalità perchè stai male tu, ma hai fatto soffrire Scintilla e hai fatto soffrire anche un altro uomo”, commenta Barbara D’Urso. “Tutti e due sapevano e non sono stati obbligati, sono maggiorenni”, replica la Morali. Elena, poi, svela il suo pensiero: “io condivido il pensiero di Pupo. Condivido il fatto di poter amare più persone. Io non sto dicendo che sia giusto, però, chi decide che cosa è giusto? Se io sto bene così, stavo bene così, loro stavano bene così con me… Se uno decide di non stare più bene con me, prende e se ne va, però loro lo sapevano. Mi dispiace per i genitori perchè loro non la pensano così”, aggiunge la Morali. “Io spero di rinascere e di amarne quattro contemporaneamente”, replica la D’Urso. “Io sono stata leale e sincera sempre, ho detto sempre tutto a loro. L’uomo è un animale che, in natura, non è monogamo. Diventiamo monogami per rispetto, ma se nella mia testa io non sono riuscita a decidere e loro due hanno accettato, perchè farmene una colpa?“, conclude.

