Elena Morali distrutta, morta la sua cagnolina/ “Non riesco a sopportare il dolore”

Sono ore difficili, di grande dolore per Elena Morali. La nota showgirl piange la scomparsa della sua cagnolina avvenuta ieri dopo momenti di grande preoccupazione. È stata proprio lei a raccontarlo attraverso il suo profilo Instagram. Al momento della notizia dei problemi di salute della sua cagnolina, Elena si trovava in Grecia ma ha deciso di partire subito per raggiungerla. “Anima mia tieni duro che la mamma sta tornando” ha scritto sui social. Più tardi è però arrivata la brutta notizia: “Questa sera il mio cuore si ferma un po’ di più. Sono senza parole e mi prenderò del tempo. Non riesco ancora a metabolizzare”, ha scritto la showgirl. Ha così condiviso alcune immagini e video della cagnolina, che aveva 13 anni, palesando ai follower il dolore per la sua perdita.

Elena Morali distrutta dal dolore per la perdita della cagnolina: “Non riesco a immaginarmi senza te”

“Non riesco davvero a sopportare il dolore di averti persa così da un giorno all’altro, senza poter far nulla se non correre a prendere un volo di merda che ha portato ritardo”, ha scritto Elena Morali su Instagram dopo la notizia della morte della sua cagnolina. La showgirl successivamente si sfoga anche contro chi si è poi occupato di curarla: “Senza che potessi lottare contro quella stupida veterinaria che ti ha rimandato a casa in quelle condizioni dicendo che bisognava aspettare che facesse effetto la cura, senza che potessi stringerti prima di andartene”. Perderla per Elena è stata come “perdere una figlia, una sorella, è qualcosa che non riesco a metabolizzare. Sapevo che nella vita sarebbe arrivato questo giorno, ma speravo che tu avessi ancora qualche anno davanti”. E poi ancora: “Non riesco a capacitarmi del fatto che stavi così bene quando sono partita qualche giorno fa, non riesco a capacitarmi di averti salutata in video chiamata. Non riesco davvero ad immaginarmi una vita senza di te dopo 13 anni”, ha ammesso, straziata.

