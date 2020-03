Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati/ La storia è durata solo 23 giorni

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati, la loro storia d’amore è terminata ancor prima di iniziare. Li avevamo visti su Instagram passare questo periodo di quarantena insieme, ma le cose nelle ultime ore sono rapidamente cambiate. A raccontarlo è l’ex di Nina Moric su una storia di Instagram dove scrive: “Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che poteva essere memorabile, poi ieri hai fatto un casino e io oggi per non smentirmi ho fatto molto peggio. Abbiamo corso troppo, forse sì, ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, quello di Romeo e Giulietta 3 a noi in 23 giorni chi può romperci le scatole”. Sono ovviamente tantissimi i commenti del pubblico da casa che vorrebbe scoprire qualcosa di più sull’accaduto.

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati, ora spiegazione in tv?

Il pubblico vuole sapere perché Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati dopo appena 23 giorni. La risposta, pare scontato, arriverà in televisione appena questa situazione complicata terminerà. Vedremo i due insieme in televisione? Probabile, magari a Live non è la D’Urso ci sarà il momento per metterli di fronte agli sferati in un confronto atto a creare dibattito. Intanto c’è chi non smette di essere malizioso e nei commenti sono diversi quelli che insinuano come la storia tra i due sia nata solo ed esclusivamente per permettere loro di stare in televisione a parlarne. Di certo, se quello era l’obiettivo, ci sono riusciti alla grande.

