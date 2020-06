Elena Morali e Luigi Favoloso sposi a Zanzibar?/ Parti intime al vento a poche ore..

Elena Morali e Luigi Favoloso sposi a Zanzibar? I due sono partiti nelle scorse ore lasciandosi alle spalle la bella Milano alla volta di questa meta esotica per il loro primo viaggio post lockdown. Fin qui niente di strano se non fosse che Francesco Fredella su Libero ha annunciato che questo viaggio avrebbe un sapore diverso perché quando i due torneranno a Milano potrebbero essere il signore e la signora Favoloso. Lo stesso giornalista e speaker di RTL 102.5 scrive: “Vacanza e matrimonio (o meglio, visto che siamo all’estero, dovrebbe trattarsi di un patto d’amore)” ma non solo. Sembra che i due siano volati a Zanzibar per questo strano matrimonio che, naturalmente, non sarà fine a se stesso o non del tutto. Secondo i bene informati le nozze finiranno in esclusiva in tv con tanto di telecamere al seguito molto probabilmente quelle di Live Non è la d’Urso che chiuderebbe così domani con il botto.

Al momento tutti attendono la conferma dei rumors ma sbirciando sui social, proprio poco fa, i primi post pubblicati da Elena Morali sono relativi al risveglio e ad un buongiorno che ha voluto postare e che sta già facendo discutere ovvero Luigi Favoloso a letto completamente nudo ma coperto da un piccolo cuoricino. A quanto pare se la cosa del matrimonio è vera, i due non hanno tenuto conto della tradizione che vuole che i due fidanzati stiano separati e non si vedano prima di arrivare all’altare. Speriamo solo che al loro ritorno non debbano affrontare la furia di mamma Loredana…



