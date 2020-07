Elena Morali, ex fidanzata di Scintilla/ Viaggio d’amore con Luigi Mario Favoloso a Zanzibar

Elena Morali si è sposata: il suo incontro con Luigi Mario Favoloso è ormai volto verso l’altare, complice una cerimonia a Zanzibar. I due hanno scelto un rito Masai che come ben sappiamo non è riconosciuto dallo Stato italiano, ma che potrebbe precedere un’altra cerimonia proprio nel Bel Paese. Chiusa definitivamente quindi la storia d’amore con Gianluca Fubelli, alias Scintilla, che tra l’altro avrebbe dovuto sposare. Dopo aver scoperto la notizia, il comico ha scelto anzi di chiudere la sua bacheca Instagram e sfuggire così alle domande dei più indiscreti, che di sicuro avrebbero richiesto una sua reazione più concreta. L’ex Pupa però è finita anche al centro di una nuova invettiva da parte dell’ex Daniele Di Lorenzo, ovvero colui con cui avrebbe tradito Scintilla e artefice della loro rottura. Non contento delle battute al vetriolo che si erano scambiati nel corso dei mesi, il produttore cinematografico infatti ha scelto di pubblicare alcune chat avute con la Morali, svelando così che fra loro ci sarebbe ancora del tenero.

Elena Morali, dolci parole per Luigi Mario Favoloso

Elena Morali è ormai la moglie di Luigi Mario Favoloso e in occasione della cerimonia che li ha uniti come coppia, ha scelto di dedicare alla sua dolce metà un tenero post su Instagram. “In ogni singola vita dimentico sempre quanta pazienza ci voglia a riconoscerti“, ha scritto, “e appena ti ritrovo, mi stupisco di quanto io ti ami ogni volta di più, Anima bella”. Nella foto, Elena e Luigi si baciano sotto al baldacchino servito forse per la cerimonia nuziale. Sempre attiva sui social, la Morali ha condiviso in questi giorni anche scatti che la vedono in primo piano, da sola. Luigi invece ha scelto di non diventare più attivo del solito su Instagram, preferendo alternare foto da solo, in cui mostra i tatuaggi che gli ricoprono il corpo, a quelli a due. “Guida tu che sei più bella”, ha scritto qualche giorno fa, pubblicando una foto in cui lui e Elena si trovano a bordo barca, circondati dal mare della Tanzania. Clicca qui per guardare la foto di Luigi Mario Favoloso e Elena Morali. Oggi, sabato 18 luglio 2020, Gianluca Fubelli sarà invece uno dei protagonisti che vedremo nella prima serata di Canale 5, grazie al ritorno di La sai l’ultima?. Ci sarà spazio anche per qualche battuta al veleno contro la sua ex? Oppure preferirà mantenere il silenzio, come ha deciso di fare ormai da tempo?

Foto, in mare a Zanzibar

Visualizza questo post su Instagram Guida tu che sei più bella. Un post condiviso da Luigi Mario Favoloso (@lmfavolosofficial) in data: 28 Giu 2020 alle ore 9:52 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA