Elena Morali, foto choc “sei nuda!”/ “I capezzoli? Potevi uscirle!”, Scintilla dov’è?

Tempo di vacanze estive per i Vip che si dividono soprattutto tra Ibiza, Formentera e Mykonos. Tra quelli che hanno scelto la meta greca per rilassarsi un po’ c’è anche la bella Elena Morali, reduce da una stagione ricca di impegni. È proprio lei a scaldare gli animi dei suoi fan, e soprattutto degli uomini, con una foto che ha scatenato in pochi minuti una marea di commenti estasiati. Uno scatto hot quello pubblicato su Instagram dalla Morali, che la mostra in costume abbastanza succinto e con qualche trasparenza. “Paparazzi a Mykonos” è la didascalia con la quale la Morali svela che quello postato non è un suo scatto, ma uno trovato sul web. Come sempre Elena è in forma smagliante e la foto in vacanza non fa che sottolinearlo.

Elena Mirali a Mykonos senza Scintilla? Deianira accende il gossip

Tantissimi i commenti ricevuto da Elena Morali dopo lo scatto hot postato su Instagram. C’è chi ha notato che “Sei sempre più bella, ma come fai?”; chi invece le ha scritto “Sei una Dea, ma con questa foto qui vuoi davvero farci morire!” C’è però chi ha fatto osservazioni di altro tipo, trovando fosse un po’ troppo nuda. “A questo punto le uscivi direttamente”, ha scritto qualcuno; e ancora “Facevi prima a farla nuda!”. La Morali ha allora replicato “Hai qualche problema?” e ancora “Si, però non le ho uscite!” Intanto, notando l’assenza di Scintilla, nome d’arte di Gianluca Fubelli, negli ultimi scatti e storie su Instagram, in molti si sono chiesti se i due stiano ancora insieme. Un gossip alimentato nelle ultime ore anche da Deianira Marzano che, attraverso una serie di storie, si è posta sarcasticamente la stessa domanda, facendo intendere che tra la Morali e Scintilla ci sia aria di crisi. Il gossip sta allarmando i fan ma, per il momento, non ci sono conferme o smentite dai diretti interessati.





