Elena Morali: “Il mio ex Gianluca Fubelli sposato? Felice se lui lo è”/ “L’ho sentito prima delle nozze e…”

Elena Morali commenta il matrimonio del suo ex Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli a Pomeriggio 5

Lo scorso 22 maggio Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, ha sposato Federica Camba a Palazzo Reale a Milano. Il celebre comico, volto di “Colorado” e recentemente di “Back to school”, ha detto sì all’autrice musicale che ha firmato alcuni successi degli ex allievi di Amici dopo un fidanzamento di poco più di un anno. Prima di Federica, Gianluca ha avuto una lunga storia d’amore con Elena Morali, che oggi è felice insieme a Luigi Mario Favoloso.

Proprio l’ex pupa è però stata ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 26 maggio, dicendo la sua sul matrimonio dell’ex fidanzato. Ricordiamo che, anni addietro, Scintilla aveva proposto anche ad Elena di diventare sua moglie (proprio nel salotto della D’Urso), proposta alla quale lei aveva risposto un commosso ‘sì’.

Elena Morali: “Ho sentito Gianluca prima delle nozze e…”

Nel giro di qualche mese tutto è poi cambiato e Gianluca ed Elena si sono detti definitivamente addio. I rapporti tra loro però continuano ad esistere, come la Morali ha confermato a Pomeriggio 5. “Cosa ne pensi del matrimonio del tuo ex?”, ha chiesto Barbara D’Urso alla sua ospite; “Ha fatto bene. Se è felice lui sono contenta.” ha risposto Elena. “Lei non la conosco”, ha poi aggiunto in merito a Federica Camba, spiegando infine di aver sentito Scintilla prima delle nozze: “Se è felice? L’ho sentito, da come mi ha detto prima che succedesse era felice!”

