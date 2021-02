Elena Morali tradita da Luigi Favoloso?/ “In casa con una bionda: scena terrificante”

Luigi Favoloso ha tradito Elena Morali? La coppia si è da poco riconciliata, ma una nuova bomba è pronta ad esplodere per la coppia formata dall’ex di Nina Moric e la ex Pupa. In queste ore la influencer ha condiviso un video in cui si vede chiaramente il fidanzato entrata nella loro casa con una bionda. Il problema è che questa bella bionda non è la fidanzata! Nel video, infatti, le sembianze della bionda non sono chiare e non è riconoscibile la donna che è entrata nella casa di Luigi Favoloso dove vive con la fidanzata Elena Morali. Naturalmente il filmato ha fatto insospettire non poco l’ex Pupa del programma cult “La pupa e il secchione” che sui social ha pubblicato una serie di Instagram Stories. Tra queste c’è anche una lunga Instagram Stories in cui la Morali racconta cosa è successo: “scusate ragazzi ma stasera non riesco a fare più storie sono rimasta scioccata dal video appena postato. Sono andata indietro al giorno del mio compleanno con le registrazioni della mia telecamera di casa per trovare un video del mio amico Tassinari che cantava a squarciagola e ho trovato questa scena per me terrificante, il mio fidanzato che entra in casa con una bionda che di certo non sono io. Sono scioccata e senza parole. Ho solo voglia di piangere e mandare a fan culo il mondo intero”.

Elena Morali e Luigi Favoloso: c’è stato un tradimento?

Elena Morali non sta vivendo un momento facile. La fidanzata di Luigi Favoloso, infatti, poche ore fa su Instagram ha condiviso con tutti i suoi follower un’amara scoperta: un possibile tradimento. Proprio così l’ex di Nina Moric potrebbe aver tradito la bellissima Pupa con una “bionda”. A rivelarlo è stata proprio la Morali che, andando a recuperare dei filmati nella telecamera di casa, ha scoperto l’esistenza di un video in cui si vede il fidanzato Luigi Favoloso entrare nella loro casa in compagnia di una misteriosa bionda. La Morali ha immediatamente precisato che non è lei e quasi automaticamente è arrivata alla conclusione che il fidanzato l’ha tradita. E’ andata davvero così? Per scoprirlo non resta che attendere ulteriori sviluppi e aggiornamenti da parte della coppia!



