Amedeo Minghi è stato sposato per 40 anni con Elena Paladino, fino alla sua improvvisa morte nel 2014. La scomparsa è avvenuta in una normale notte di gennaio, in seguito alla quale Amedeo si è svegliato scoprendo che sua moglie si era spenta nel sonno, probabilmente a causa di un infarto. Un dolore immenso, da cui il cantante non si è mai realmente ripreso e che ha affrontato con il supporto delle sue figlie, Annesa e Alma, anche loro profondamente segnate dalla perdita della madre.

Amedeo Minghi, chi è/ La morte della moglie "nel sonno" e il rifiuto a Sanremo 2025

La storia d’amore tra Amedeo ed Elena era una vera favola. I due s’incontrarono per la prima volta negli anni ’60 ina una casa discografica, per poi convolare a nozze nel 1973, dando vita a una bellissima famiglia con la nascita delle figlie Annesa e Alma. Elena è sempre stata accanto al marito, sostenendolo anche nei momenti difficili della carriera, come quando nel 1983 partecipò a Sanremo con 1950. Nonostante il risultato deludente, fu lei a dargli la forza di andare avanti, come aveva fatto tante altre volte nei momenti in cui lui pensava di mollare tutto: “Mia moglie era venuta a Sanremo per la finale e si era comprata un vestito bellissimo. Ho pensato più volte di ritirarmi, lei mi ha sempre sorretto. Mi ha riportato sulla retta via in un paio di occasioni in cui stavo mollando seriamente”.

Annesa e Alma, chi sono le figlie di Amedeo Minghi/ "Non sono un grande padre, ma mi hanno salvato"

Amedeo Minghi ospite a Domenica In: il dolore per la perdita della moglie Elena Paladino

Nonostante la presenza delle figlie e dei nipoti, la morte della moglie Elena Paladino ha lasciato un vuoto incolmabile in Amedeo Minghi. In una vecchia intervista a Diva e Donna aveva parlato con parole commoventi di un dolore che non andrà mai via: “Si resta soli, una solitudine immensa. La stanza da letto. Dormirci da solo è difficile, c’è sempre un occhio che va di là nel vuoto. La notte svegliarsi, girarsi e andare a fare una carezza a chi non c’è più”. In particolare, perdere proprio nel sonno la donna che gli è stata affianco tutta la vita è stato molto traumatico per il cantante.

Amedeo Minghi: “Non sono stato un buon marito, chiederei scusa a mia moglie Elena”/ “Troppe sciocchezze…”

“La morte nel sonno è la morte degli angeli. Per chi muore è la migliore. Per chi vive, lo strazio è grande. Nel caso mio, non ha fine. C’è questa cosa sospesa, incomprensibile e inaccettabile”, aveva raccontato Minghi. Nel corso degli anni, ha ammesso di avere diversi rimorsi, facendo mea culpa e riconoscendo di non essere sempre stato il marito ideale. “Non sono stato un grande marito. ho fatto un sacco di sciocchezze. Questa cosa ovviamente mi pesa, vorrei chiederle scusa”, ha spiegato a La Volta Buona. Chissà se, nella puntata di Domenica In del 12 gennaio, il cantante parlerà ancora della sua storia d’amore con Elena Paladino e della sua tragica scomparsa.