Elena Santarelli compie 42 anni, web l’accusa di Photoshop/ La replica

Elena Santarelli compie gli anni: arriva l’accusa degli haters

Elena Santarelli é la bionda celebrità festeggiata vip in data odierna 17 agosto, in cui ricorre il suo compleanno, ma nonostante la sua indubbia bellezza ora deve fronteggiare una dura accusa. La modella, conduttrice e showgirl dal talento poliedrico é originaria di Latina e vanta un seguito social stimato oltre un milione di follower solo su Instagram, complice la sua bellezza statuaria. Sul re dei social, la biondissima star italiana dagli occhi da cerbiatta condivide nella giornata del suo compleanno una serie di auguri, tra i repost dei messaggi di buon compleanno ricevuti, oltre ad uno scatto che la immortala in vesti vacanziere insieme al marito e dirigente sportivo della Nazionale Under-17 di calcio dell’Italia, Bernardo Corradi. La coppia vip ha avuto due figli, Giacomo e Greta Lucia che unitamente al marito rendono la festeggiata vip orgogliosa dell’amore della famiglia che la circonda nel quotidiano.

Elena Santarelli, niente programma in Rai per lei: "Fuori all'ultimo, l'ha presa malissimo"/ Al suo posto…

Ma, nel mezzo dei giorni estivi segnati dalla ricorrenza del compleanno, però, Elena Santarelli si ritrova a dover fare conti con gli haters. Da parte dei detrattori attivi nel caso web piove sulla showgirl l’accusa di fare uso e abuso di Photoshop.

La replica di Elena Santarelli agli haters

«La devi smettere di usare Photoshop. Si vede che gli addominali te li sei aggiunta tu, dai», scrive in un commento critico un utente. Elena Santarelli replica, prontamente, con ironia: «Ho fatto tre giorni di detox». Insomma, a quanto pare Elena Santarelli, che festeggia in questi giorni di metà agosto 2023 il suo 42esimo compleanno, proprio, non ci sta all’accusa di chi la taccia di non presentarsi al naturale a mezzo social.

Elena Santarelli, choc sul figlio/ "La malattia potrebbe ricomparire e lui lo sa"

D’altra parte la showgirl laziale vanta gli elogi dei fedeli supporters, che oltre a tempestarla di auguri di buon compleanno nella data del suo compleanno la sostengono all’ordine del giorno e a suon di messaggi di ammirazione per la sua bellezza, “inside-out”.

Nel frattempo, via social Mattia Zenzola scatena un’accesa polemica web, complice un nuovo video diventato virale via social.

LEGGI ANCHE:

Bernardo Corradi, marito Elena Santarelli/ Lei: "Quando lo vidi la prima volta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA