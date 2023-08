Amici 22, Mattia Zenzola nel mirino del web/ Il video della svolta delude: “Imbarazzante…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola provoca il web: il nuovo video “osé” fa discutere

Mattia Zenzola torna al centro dell’attenzione mediatica e divide l’opinione del web, dopo il successo e la vittoria del montepremi finale conseguiti ad Amici 22 di Maria De Filippi. Il vincitore all’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, che riparte a settembre 2023 sulle reti Mediaset, é tra i volti e artisti della Generazione zeta più influenti a mezzo social e piu in generale online. Non a caso, fa discutere un nuovo video che immortala il ballerino latinista mentre ammicca all’obiettivo dell’occhio pubblico. Morsi sulle labbra e sfioramenti sexy sull’addome oltre agli sguardi languidi da lui rivolti agli utenti sono gli elementi nel nuovo video postato dal ballerino via TikTok, che ora accende un thread infuocato di discussione social.

Oltre alle interazioni di approvazione ed esultanza dei fan, per Mattia Zenzola, giungono anche delle reaction critiche sul conto del nuovo video diramato a mezzo social, che fa il giro nel web. A quanto pare, per i detrattori attivi sui social, in particolare TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, la svolta sexy del ballerino dallo sguardo azzurro sarebbe “cringe”, nonché l’inizio della fine della carriera artistica.

Web diviso sul conto di Mattia Zenzola

“Ma che roba è? Possibile che pochi mesi dopo aver vinto uno dei programmi più famosi e seguiti della tv italiana, sia già ridotto in questo stato? Davvero senza parole”, si legge tra i commenti al centro della polemica che si raccoglie online ai danni del vincitore di Amici 22. “Lo trovo davvero imbarazzante e poi con quei capelli lunghi sembra un barbone, dovrebbe tagliarseli” , é il commento a caldo di un altro hater.

E il tutto accade mentre Mattia Zenzola potrebbe rivelarsi, a prima firma di Il sussidiario.net, una new entry nel cast di Amici, per l’edizione Amici 23 in partenza il 17 settembre in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Il latinista potrebbe ripresentarsi al talent che lo ha reso celebre, come un nuovo ballerino professionista nel corpo di ballo insieme alla possibile conferma di Benedetta Vari. I due da compagni di studio e concorrenti diventavano partner di latino con la promozione al ruolo di professionista al serale di Amici 22 per Benedetta, che ha tenuto per mano Mattia sul palco del talent fino alla puntata finale, che ha reso l’allievo vincitore.

