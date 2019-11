Elena Santarelli/ Dalla malattia del figlio agli haters “Non ci sono chemio per loro”

Elena Santarelli ha raccontato la lunga battaglia del figlio Giacomo contro la malattia, decidendo di parlarne anche in un libro: “Una mamma lo sa”, questo il titolo dello scritto del volto televisivo, che sta ottenendo ottimi riscontri. Intervistata da I Lunatici, la Santarelli ha rivelato di aver ceduto tutti i diritti al progetto Heal – associazione che sostiene la ricerca e il lavoro di medici, infermieri e biologi – e di ricevere tantissimi messaggi da tutta Italia: «Ho provato a descrivere quello che si prova: una volta mi ha scritto una ragazza che, come Giacomo, si è ammalata a dieci anni, ora lei ne ha 23 ma grazie a questo libro ha capito cosa hanno passato i suoi genitori», le sue parole a I Lunatici. L’ex modella ha spiegato di avere tutte quelle pagine dentro di sé, sottolineando un’amara verità: «E’ brutto dirlo, ma tra il 2018 e il 2019 sono stata più a funerali di bambini che a compleanni. E’ un messaggio forte, ma ho vissuto questa esperienza e non è facile passare attraverso certe cose».

ELENA SANTARELLI E LA BATTAGLIA DEL FIGLIO GIACOMO

Per sostenere la lotta del figlio contro il tumore, Elena Santarelli aveva pensato di rasarsi a zero i capelli: «La psicologa dell’ospedale però mi ha detto che avrei sbagliato, avrei fatto capire a Giacomo che la situazione era veramente grave. Dovevamo accompagnarlo, ma non ci doveva fare pena: questo concetto all’inizio era molto difficile da capire. Ma poi l’ho fatto mio. Continuare la vita di sempre, far finta di nulla, nei limiti del possibile, è stato importantissimo». Infine, una battuta sugli haters e sull’odio sul web: «Ce ne sono ancora, ce n’è uno che tutti i giorni ci augura le cose peggiori: non ci sono chemioterapie per certe persone, purtroppo il male esiste. Instagram e Facebook hanno aperto le gabbie ai fuori di testa, bisognerebbe far dare alla gente la carta d’identità e il numero di telefono quando si apre un profilo sui social. Dati che devono rimanere privati ma che devono rendere identificabile una persona se si rende protagonista di offese gravi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA