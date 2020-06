Elena Santarelli/ “Il bip bip del macchinario di Giacomo sempre nella mia testa”

Pubblicità

La bella e brava showgirl e opinionista, Elena Santarelli, è tornata a parlare della malattia del figlio Giacomo, bimbo di 10 anni che ha dovuto combattere a lungo con un tumore prima di uscirne vincitore. Ospite come di consueto presso gli studi di ItaliaSì, trasmissione condotta da Marco Liorni e in onda su Rai Uno per tutta l’estate, la Santarelli stava rispondendo al “test misterioso” del Professor Domenico Mazzullo, quando si è aperta con i presenti e il pubblico di casa. La showgirl ha spiegato di come la stessa sia diversa fra social e vita reale, apparendo più giocosa, divertente, e serena sui social, mentre nella vita tutti i giorni è più chiusa e timida. “La mia vita su Instagram è tutta sorrisi”, ha aggiunto la moglie di Bernardo Corradi a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando poi che se le dovessero dire di ballare per un film o una trasmissione tv lo farebbe, ma che se dovessero chiedergli di farlo nella vita di tutti i giorni direbbe di no.

ELENA SANTARELLI: “LA TERAPIA DALLO PSICOLOGO L’HO FINITA MA…”

La Santarelli è poi tornata a parlare, come detto sopra, del suo Giacomo, guarito dopo un lungo percorso ospedaliero, con conseguente crollo emotivo della stessa madre: “Il bip bip del macchinario a cui i bambini sono attaccati negli ospedali ce l’ho sempre in testa – ha detto a riguardo – ora ci penso e mi addormento, prima non dormivo”. La showgirl, non è una novità di oggi, è dovuta ricorrere a delle sedute dallo psicologo per affrontare questo dramma, “L’ho finita – dice a riguardo – ma ogni tanto sento il bisogno di aggiustare il tiro”. “Dopo che finisci la chemioterapia – ha aggiunto e concluso sulla questione – il sistema immunitario si ristabilisce”. Ora la tempesta sembra finita, e nonostante il pensiero sia sempre rivolto all’incubo finito, la Santarelli ha sicuramente dei motivi in più per sorridere.



