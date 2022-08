Elena Santarelli, video contro Comune di Roma: “L’erba non si stacca da sola”/ L’appello: “Facciamo qualcosa”

Elena Santarelli furiosa con il Comune di Roma: il video di denuncia sui social

Elena Santarelli è sempre stata in prima in linea quando si parla di manutenzione e funzionamento della città di Roma. Non è, infatti, la prima volta che la showgirl lamenta e denuncia la poca presenza delle istituzioni cittadine. Dalla pessima gestione dei rifiuti, alle poche pulizie nelle strade Elena Santarelli ha sempre fatto sentire la sua voce sui social.

Questa volta, la showgirl ha pubblicato una storia in cui lamenta di un altro problema legata alla cattiva gestione della città: la presenza di erbacce sui marciapiedi. La modella si scaglia contro il Comune di Roma e dichiara: “Guardate che l’erba non si stacca da sola. Vogliamo fare qualcosa?”. Nel video, si mostra chiaramente che le erbacce proliferano sui marciapiedi; il comune, però, non ha ancora dato alcuna risposta ad Elena Santarelli.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi: il rapporto di coppia

Elena Santarelli, oltre ad impegnarsi come cittadina, è una mamma e una moglie. In occasione di un’intervista a Verissimo, la bella showgirl ha parlato del suo rapporto con Bernardo Corradi: “Lui ultimamente è stato via per 18 giorni e questo ha fatto bene alla storia. Altre donne lavorano col proprio marito e questo aiuta la loro relazione. Quanto a me, quando non c’è mi manca ma non mi vergogno a dire che è anche un momento di respiro”.

Corrado ha poi rivelato un dettaglio sulla prima volta che ha incontrato sua moglie: “Ci hanno presentati in discoteca, ma ci siamo solo stretti la mano. All’epoca lei era fidanzata, quindi non poteva dar troppo peso”. Elena Santarelli ha poi svelato: “Lui, mentre io stavo con un altro, ha provato a chiedere il mio numero insistentemente, anché se io ho detto alla mia amica di dirgli di farsene una ragione. La mattina subito dopo aver finito la relazione, gli ho scritto”.

