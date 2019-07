Elena Santarelli Vs gli haters/ “Mio figlio Giacomo è felice di non essere come te”

Ancora una volta Elena Santarelli si è trovata in balia degli haters e, in particolare, di una sua “fedelissima” che non perde mai l’occasione per offenderla per la sua vita, per le sue scelte e le foto che pubblica, soprattutto quando è da sola. In questo fine settimana non si è vista molto in giro e non ha commentato le foto in cui la Santarelli appare con suo marito ma è tornata alla carica nelle scorse ore tant’è che la Santarelli subito fa notare: Cavolo mi sei mancata durante il fine settimana… come mai nelle foto con mio marito non scrivi? non minacci? non hai le palle vero? Eh lo capisco”. Ma cosa ha scaturito tutto questo putiferio? La Santarelli ha pubblicato un video in cui si mostra pronta a fare il suo allenamento quotidiano e l’utente l’ha invitata a godersi “perché alcune cose possono tornare” con tanto di sorrisino ad accompagnare questa frase infelice.

ELENA SANTARELLI ATTACCA GLI HATERS

Inutile dire che in molti hanno preso le difese di Elena Santarelli inveendo contro la misteriosa Giulia e che la stessa showgirl ha scritto: “amica mia lasciala perdere ..pensa come starà dietro la tastiera ..che vita che avrà ..compatiamo e andiamo avanti ..non ha le palle di scrivere quello che pensa fino in fondo ,non ha le palle di mettere una foto reale..non ha le palle di venire in reparto con me ..non ha le palle di vivere come un Cristiano normale“. Come se non bastasse la Santarelli ha invitato tutti a pensare che le disgrazie nella vita sono sempre tante pur ammettendo che non sta certo augurando il male a nessuno nemmeno a quella che ormai sembra essere diventata una “stalker” sui social: “Sei anche di insegnamento… mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto di quanto è bello e sano non essere come te, mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te e quindi… noi saltelliamo in casa felici di essere delle brave persone… ciao cara ciao“. Quale sarà la prossima battuta infelice o offesa alla quale la Santarelli dovrà rispondere?

Ecco il post finito sotto accusa:





