ELENA SANTARELLI/ “La mia non è la famiglia del Mulino Bianco” (Non disturbare)

Elena Santarelli è la prima ospite del nuovo ciclo di interviste di Non disturbare, il programma condotto da Paola Perego da martedì 2 luglio 2019 in seconda serata su Rai 1. La showgirl, reduce dall’esperienza televisiva di “Italia Si” di Marco Liorni, è pronta a raccontarsi tra vita privata e professionale. In una camera d’albergo Paola Perego si troverà a curiosare nel trolley della bella Elena reduce da un viaggio a New York in compagnia della famiglia: il marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta Lucia. Una vacanza speciale come ha raccontato sui social la stessa Elena: “6 anni fa mi hai chiesto di sposarti a New York… come nei film più belli. Grazie a Francesco Panella per aver reso magica questa serata“. Non solo, la showgirl ha anche festeggiato la guarigione del figlio Giacomo.

Elena Santarelli: “La vita insegna che oggi sorridi, domani piangi”

E’ un momento di grande felicità per Elena Santarelli: il figlio Giacomo ha vinto la battaglia contro il cancro, ma la showgirl al settimanale Oggi ha raccontato: “ho smesso di fare programmi. La vita insegna che oggi sorridi, domani piangi. E io non sapevo come sarebbe finita. Finalmente andremo al mare, ma non sappiamo ancora dove. A metà agosto di sicuro saremo in montagna, ai bambini piace e c’è gente meno esaurita“. La malattia del primogenito, nato dal matrimonio con Bernardo Corradi, ha portato la Santarelli a conoscere un lato terribile della vita senza però intaccare minimamente il suo legame con l’ex calciatore. “Non siamo una coppia perfetta – ha precisato la Santarelli – la mia non è la famiglia del Mulino Bianco. A volte discutiamo, perché io sono pesantuccia, pignola, per me tutto deve essere ordinato e programmato, è un mio limite. Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma non ci ha messo in pericolo, anzi. Ora siamo stanchi, ma riusciamo a ritagliarci ancora i nostri spazi grazie ai nonni, anche solo una cena fuori“.

Elena Santarelli: “ho fatto una bella pulizia di amici”

Seguitissima sui social, Elena Santarelli si confronta spesso con i suoi fan e follower. Recentemente un utente è tornato a farle domande sulla sua forma fisica notando un dimagrimento eccessivo. La showgirl allora ha replicato: “ho spiegato più volte che un evento nella nostra vita così può prosciugarti anima e corpo… Da Instagram avete visto sempre il mio sorriso ma dietro, in pochi sapevano la realtà… Poi anche ad alcuni amici, che oggi non ritengo tali, li ha fatto comodo vedere la Elena di Instagram e non andare oltre… ma va bene così, ho fatto una bella pulizia“. Poi la Santarelli ci ha tenuto a precisa: “sono sempre stata magra, ammetto che ora lo sono un po’ di più ma non posso farci nulla.Il mio metabolismo vola senza le diete… e avrei preferito che non volasse e non auguro a nessuno un percorso così… quindi prima di giudicare contate fino a 10“. Intanto dopo la partecipazione a Non Disturbare di Paola Perego, la Santarelli sarà impegnata al cinema nel nuovo film di Fausto Brizzi e con molta probabilità nella nuova edizione di “Italia Si” di Marco Liorni.



