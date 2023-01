Elena Sofia Ricci, Concerto per la pace/ La sua splendida interpretazione

Elena Sofia Ricci sarà tra le protagoniste della XXX edizione del Concerto per la pace in Vaticano, trasmesso oggi 1° gennaio su Rai 1. L’attrice infatti, in scena lo scorso 17 dicembre all’Auditorium della Conciliazione, assieme a Leo Gullotta e Bianca Guaccero, ha occupato il palco con l’interpretazione di un brano sul tema della pace. Il famoso Concerto, che aprirà l’anno 2023 poiché trasmesso il 1° gennaio, avrà difatti come tema principale quello della solidarietà.

Roberto Bolle: "Sapevo che la danza sarebbe stata la mia vita"/ "In piazza Duomo..."

Musica e storie saranno dunque derivanti dalle opere di bene, coordinate dai Salesiani di Don Bosco, nelle missioni in Ucraina e in tutti quei contesti conflittuali e di guerra. Per il tradizionale Concerto di Capodanno, l’attrice toscana, in un elegante e lungo abito scuro, ha scelto di leggere un brano di Martin Luther King. L’attrice fiorentina ha alle sue spalle una filmografia davvero lunga a fianco di registi del calibro di Pupi Avati e Ferzan Ozpetek.

Dalila Di Lazzaro: "Sono rimasta a letto 11 anni dopo un incidente"/ "Mio figlio..."

Elena Sofia Ricci da I Cesaroni al teatro

Elena Sofia Ricci è conosciuta anche per il celebre ruolo di Lucia ne I Cesaroni, ha anche una carriera teatrale intramontabile. Talentuosa ed eclettica, dopo ben 12 anni d’assenza dal teatro, Elena ha recentemente portato in scena nel classico di Tennessee Williams, La dolce ala della giovinezza. La regia dello spettacolo è di Pier Luigi Pizzi. Nel nuovo anno invece, verosimilmente a febbraio 2023, vedremo l’inarrestabile e bravissima attrice in Fiori sopra l’Inferno. Dismessi i panni di Suor Angela, vestirà questa volta quelli di un’investigatrice malata di Alzheimer nella nuova fiction targata RAI. Quello della pace è un tema molto sentito per l’attrice che è stata anche testimonial per Save the Children. Donna di una grandissima eleganza calca ormai i palcoscenici del mondo dello spettacolo da tantissimi anni, dimostrandosi così personaggio di assoluto valore e amatissima dal pubblico.

LEGGI ANCHE:

Andrea Sannino, chi è?/ "Devo tanto a Mara Venier: quando venne a Napoli abbiamo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA