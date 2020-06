Elena Sofia Ricci / La regina delle serie tv: “Prima non le sopportavano perché..”

Elena Sofia Ricci ospite di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin in onda sabato 27 giugno 2020 nel pomeriggio di Canale 5. La famosa attrice si racconta in una bella intervista sulle frequenze di Mediaset, dove ripercorre presente e passato della sua carriera, senza trascurare aneddoti personali e curiosità sulla sua vita. La cinquantottenne fiorentina, sempre più apprezzata per i suoi ruoli in serie televisive, fiction e soap opera di successo, è diventata un riferimento per il pubblico generalista. Per quanto riguarda la serie tv ha cominciato con “Quei trentasei gradini” nel 1984. Il boom lo ha ottenuto con Caro Maestro, con il passare del tempo riesce ad appassionare anche altre generazioni con il ruolo nei Cesaroni. Instancabile e appassionata si è ritagliata uno spazio da protagonista nel personaggio di Angela in Che Dio Ci Aiuti. E in futuro, con quale personaggio conquisterà il cuore dei fan?

Elena Sofia Ricci, un successo dietro l’altro. A Verissimo…

Elena Sofia Ricci ospite di Verissimo, si racconta al pubblico di Silvia Toffanin. Si profila un’intervista interessante con l’attrice toscana, reduce da una serie di successi importanti in tv. Le fiction che la vedono come protagonista evidentemente vengono trainate anche dal suo fascino e da un certo savoir faire. Tra gli ultimi lavori apprezzati c’è sicuramente ‘Vivi e lascia vivere’, un successo di Rai 1. “Prima le fiction facevano schifo a tutti per puro snobismo”, aveva dichiarato Elena Sofia Ricci in un’intervista riportata da Repubblica. Snobismo che non ha coinvolto ‘Vivi e lascia Vivere’, capace di conquistare tutti. “Penso che il successo di Vivi e lascia vivere nasca da questo”, ha dettoelena sofia ricci Elena Sofia Ricci, assoluta protagonista anche nella serie diretta da Pappi Corsicato.



