Elena Sofia Ricci torna a Che Dio ci aiuti?/ “Fatica a separarmi, potrei fare…”

Elena Sofia Ricci tornerà a Che Dio ci aiuti?

Elena Sofia Ricci ha lasciato Che Dio ci aiuti la fortunata fiction in onda il giovedì sera su Rai 1. L’attrice, che ha vestito i panni di Suor Angela per sette stagioni, ha deciso di lasciare il Convento degli Angeli Custodi e di dedicarsi ad altri progetti, come la nuova miniserie Fiori sopra l’inferno. Sull’uscita di scena di Suor Angela, gli sceneggiatori hanno deciso di tornare alle sue origini.

Prima di prendere i voti, Suor Angela si chiamava Lorenza Rapetti ed era in carcere, accusata di rapina a mano armata e concorso in omicidio, quando ha scoperto la sua vocazione. Nella settima stagione di Che Dio ci aiuti Suor Angela esce di scena per tornare ad operare in un carcere femminile su decisione del Vescovo: “Viene mandata da dove è arrivata, dal carcere, ad aiutare alcune donne. C’è un episodio girato proprio in prigione, scopriremo quesa sua nuova veste”, ha detto Elena Sofia Ricci in conferenza stampa.

L’addio di suor Angela al Convento degli Angeli Custodi sarà graduale: è apparsa nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda giovedì 2 febbraio e continuerà a essere la mentore di Azzurra. Inoltre tornerà al Convento per il finale di stagione. Sulle pagine di Nuovo Tv, Elena Sofia Ricci ha rivelato che non esclude un giorno di tornare a vestire i panni della celebre suora: “Da Suor Angela facevo fatica a separarmi. Vedremo nel futuro che cosa succederà, ma anche se sono un’attrice che vuole continuare a fare altro, chissà che non faccia qualche sorpresa: Che Dio ci aiuti è nel mio cuore”. L’attrice toscana debutterà il 13 febbraio nella nuova fiction Fiori sopra l’inferno in cui interpreta una profiler con un passato doloroso alle spalle. “Nelle scene più leggere mi veniva fuori il modo di fare di Suor Angela. Per fortuna il regista mi ha riportata sui binari giusti e con grande delicatezza. Mi diceva: Elena Sofia fai uscire fuori Suor Angela da questo corpo”, ha svelato la Ricci su Nuovo Tv.

