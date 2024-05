Stefano Mainetti e Pino Quartullo, ex marito ed ex compagno Elena Sofia Ricci/ “In amore mi sono fatta male”

Elena Sofia Ricci, chi è l’ex marito Stefano Mainetti e l’ex compagno Pino Quartullo

Sara ospite nella cerimonia dei David di Donatello 2024 in onda questa sera, ed in molto si chiedono chi è l’ex marito di Elena Sofia Ricci, Stefano Mainetti? Dopo 20 anni d’amore e una figlia, Maria, negli anni scorsi i due hanno annunciato la separazione finendo per settimane al centro del gossip. Classe 1975, romano, Stefano Mainetti è un compositore e direttore d’orchestra. I due si sono conosciuti negli 2000 e sposati nel 2003. Dalla loro relazione è nata la figlia Maria che oggi ha vent’anni. I due si sono separati nel 2022 nel massimo riserbo senza mai rivelare i motivi dell’addio.

Elena Sofia Ricci, chi è l'ex compagna di Pino Quartullo/ Tre anni insieme, poi l'addio

Pino Quartullo, chi è l’ex compagno di Elena Sofia Ricci? L’attrice celebre per i ruoli di Lucia ne I Cesaroni e Suor Angela in Che Dio ci aiuti prima di sposarsi con Stefano Mainetti ha avuto una lunga relazione con il collega attore Pino Quartullo. Attore di cinema e teatro è nato il 2 luglio 1957 a Civitavecchia. Dopo il diploma in regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico ed ha contribuito a diverse produzioni televisive come Le ragazze di Piazza di Spagna, L’Ispettore Coliandro e Distretto di Polizia 8. Dall’amore con l’attrice è nata la figlia Emma, che ha seguito le orme dei genitori.

Elena Sofia Ricci: "Fidanzata? Mi attribuiscono flirt inesistenti e fa male"/ Sfogo a Da noi a ruota libera

Stefano Mainetti e Pino Quartullo, ex marito ed ex compagno dell’attrice: “In amore mi sono fatta molto male”

L’ex marito di Elena Sofia Ricci è Stefano Mainetti mentre l’ex compagno è Pino Quartullo. In pochi sanno che l’attrice è stata sposata anche con lo scrittore Luca Damiani. Il matrimonio è finito per i continui tradimenti di lui. Pare secondo indiscrezioni insistenti che l’ha tradita anche con la collega Nancy Brilli. In una recente intervista Elena Sofia Ricci sulla sua vita sentimentale aveva confessato amara: “La mia più grande fragilità? Forse quella di aver cercato in ogni uomo importante quell’idea astratta di “famiglia tradizionale” che io non ho mai avuto. E così sono inciampata più volte”

Elena Sofia Ricci/ “Ho sbagliato a cercare in ogni uomo la famiglia tradizionale…”

E subito dopo oltre a parlare dell’ex marito e dell’ex compagno ha aggiunto: “In amore mi sono fatta molto male.” Non è infatti mai riuscita a ricreare quell’idea di famiglia tradizionale che a lei è mancata: “Mia madre e mio padre si separarono presto, ne soffrii molto, sono cresciuta con mia nonna. Però questa aveva un bel pavimento di legno: io facevo danza classica ed è stato allora che ho cominciato ad amare il teatro. La recitazione, il set, il ‘fintume'”











© RIPRODUZIONE RISERVATA