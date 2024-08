Quella di Elena Sofia Ricci è senza dubbio una carriera brillante, piena di premi e grandi riconoscimenti. Oltretutto l’attrice è sempre bellissima anche con il passare degli anni, pare non invecchiare mai! Nonostante il suo percorso professionale sia costellato da tanti successi, in molti la ricordano prevalentemente per il suo ruolo ne I Cesaroni, la serie ambientata alla Garbatella di Roma e che l’ha vista interpretare la moglie di Giulio Cesaroni, Lucia Liquori.

Insieme a Claudio Amendola ha portato al successo una delle fiction più amate in Italia, rendendola un sempreverde senza tempo. Elena Sofia Ricci sta per iniziare una nuova avventura al cinema con un film di Ferzan Ozpetek intitolato “Diamanti”. Recentemente, si è raccontata a Repubblica, lasciando aperte le porte ad un possibile ritorno a I Cesaroni, che tra poco partono con la settima stagione dopo ben dieci anni dall’ultima puntata. Per ora la famosa attrice è impegnata nella pellicola di Ozpetek, che promette di essere un grande capolavoro.

Elena Sofia Ricci a i Cesaroni 7? Svelato il cast della nuova stagione

Per Elena Sofia Ricci la partecipazione al film del regista turco è stata una grande occasione e ha raccontato di essere molto felice e di aver ricevuto tanto da Ferzan in questo periodo. Nell’attesa dell’uscita del film il 19 dicembre 2024, i fan sperano anche di rivederla a fianco di Claudio Amendola ne I Cesaroni. Del resto, la serie era caratterizzata anche dalla loro coppia storica, che ha reso la fiction iconica. Ma cos’ha detto Elena Sofia Ricci riguardo ad una sua eventuale partecipazione ne I Cesaroni? In realtà non si è lasciata andare a troppe indiscrezioni: “Anche io attendo moltissimo il ritorno de “I Cesaroni”, spiega: “Ma non svelo niente”. Rimane dunque ancora un grande punto di domanda la sua presenza nel cast, ma intanto vediamo chi ci delizierà nella settima stagione de I Cesaroni.

Dal 2025, infatti, tornano I Cesaroni con Claudio Amendola, un simbolo del famoso quartiere romano de la Garbatella. Nel cast rivedremo anche Matteo Branciamore, Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Maurizio Mattioli. La famosa fiction tornerà con le sue storiche dinamiche, tra separazioni e unioni improvvise di una delle famiglie più famose d’Italia. Trasmessa dal 2006 su Canale 5, i Cesaroni con Elena Sofia Ricci ha fatto innamorare il pubblico fino al 2014, anno che ha segnato un brusco stop per via degli ascolti calati.