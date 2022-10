Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia, contro GF Vip/ “Nessuno lo ha aiutato”

Elena Travaglia difende Marco Bellavia dal GF Vip: “Antonella Fiordelisi l’unica che gli è stata vicina”

Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia, è entrata in merito alla questione che riguarda il ritiro dal programma del conduttore di Bim Bum Bam. Sui social si è, dunque, scagliata contro i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che non hanno supportato il suo ex marito in nessuno modo.

Marco Bellavia, perchè si è ritirato dal Grande Fratello Vip?/ L'ultimo confessionale

“Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato. A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle“. Infine, Elena Travaglia ha ringraziato Antonella Fiordelisi per il suo supporto a Marco Bellavia: “Ringrazio Antonella Fiordelisi, perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso…”

Sonia Bruganelli: "Ecco perché non ho salvato Marco Bellavia al GF Vip"/ Web attacca: è polemica!

Elena Travaglia si scaglia contro Giovanni Ciacci: “Delusa e arrabbiata”

Non è la prima volta che Elena Travaglia, interviene difendendo l’ex marito Marco Bellavia sui social. Giorni fa, aveva commentato la scarsa sensibilità di Giovanni Ciacci, di cui anche il pubblico si lamenta.

“Scioccata, indignata, delusa e arrabbiata per quello che ha detto Giovanni Ciacci: “Se prende psicofarmaci non dovrebbe stare qui”. Chi soffre di depressione non è costretto a stare in un ospedale. Io ho fatto il GF con una diagnosi: borderline, autolesionista con depressione maggiore e nella casa prendevo i miei psicofarmaci.” In molti si aspettavano dal fashion stylist maggiore sensibilità con Marco Bellavia, considerando la tematica molto delicata sulla sieropositività che voleva sdoganare al Grande Fratello Vip 2022. In tanti spettatori indignati hanno chiesto la chiusura del reality show dopo i fatti legati al conduttore, tra questi anche Anna Pettinelli.

Caso Marco Bellavia, provvedimenti al GF Vip: televoto flash per "eliminare i bulli?"/ Ecco cosa accadrà

© RIPRODUZIONE RISERVATA