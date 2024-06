Elena Zhukova, chi è la nuova moglie di Rupert Murdoch/ 5° matrimonio a 93 anni per l’imprenditore

Rupert Murdoch si è sposato con Elena Zhukova: 5° matrimonio a 93 anni

Non c’è età né limite al tempo per convolare a nozze, anche se si hanno 93 anni e si hanno alle spalle ben 4 matrimoni. Lo sa bene Rupert Murdoch, il celebre editore, imprenditore e produttore televisivo, fondatore ed ex presidente della News Corporation, il vasto gruppo editoriale americano che comprende Dow Jones e testate giornalistiche quali The Sun, The Times, New York Post e The Wall Street Journal. Il potente colosso dell’informazione si è sposato con Elena Zhukova, la sua nuova moglie, all’età di 93 anni e per la quinta volta.

Brad Pitt, perchè i figli hanno cambiato cognome?/ Il figlio Maddox: “In casa era violento, beveva troppo…”

La cerimonia, come riporta The Sun che ha riferito tutti i dettagli, si è celebrata sotto il cielo azzurro e il caldo sole della California, nel suo vigneto, circondata dall’affetto di parenti e amici. Lui ha indossato un abito scuro, una camicia bianca e una cravatta gialla fantasia, la sposa ha invece optato per uno splendido ed elegante abito bianco e, in mano, stringeva un piccolo mazzo di fiori di mughetto. Felici e sorridenti, hanno condiviso una giornata spensierata all’aria aperta e hanno coronato il loro sogno d’amore con il passo più importante, quello del matrimonio.

Matilde Brandi, contratto a termine all'Isola?/ Luxuria smentisce e sbotta: "Prima di scrivere certe cose…"

Elena Zhukova, chi è la nuova moglie di Rupert Murdoch

Elena Zhukova, la nuova moglie di Rupert Murdoch, ha 67 anni ed è una biologa molecolare in pensione; la coppia, come riporta sempre il The Sun, si sarebbe frequentata per diversi mesi prima di prendere l’importante decisione di sposarsi. Il magnate dei media, prima di questo matrimonio, è stato sposato per ben 4 volte e dalle precedenti relazioni è divenuto padre di 6 figli; nel gennaio 2023 era stato pizzicato alle Barbados in compagnia della presunta nuova fiamma Ann-Leslie Smith, per poi legarsi sentimentalmente alla Zhukova e sposarla.

Gianni Sperti stronca Mario Cusitore dopo Uomini e Donne/ "Non pensavo potesse arrivare a tanto per..."

Murdoch lo scorso novembre, dopo quasi 70 anni di carriera, ha lasciato tutte le cariche operative di cui era a capo per Fox e News Corporation: il gigante dei media si è dimesso dalla carica di presidente e ha lasciato tutte le responsabilità al figlio Lachlan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA