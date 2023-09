Rupert Murdoch si dimette da Fox e News Corp/ Prenderà il posto suo figlio Lachlan

Rupert Murdoch, il magnate presidente di Fox e News Corp, ha annunciato oggi la sua intenzione di lasciare la carica in entrambe le società, a favore del figlio Lachlan. L’imprenditore ritiene che sia arrivato “il momento giusto” per pesare a se stesso in “ruoli diversi”, lasciando la gestione dei media in mano a persone più giovani e dinamiche. Attualmente, infatti, il magnate ha 92 anni e fu lui a lanciare la stessa Fox nel 1996, rendendola negli anni l’emittente televisiva di notizie più seguita negli Stati Uniti. L’annuncio delle dimissioni di Rupert Murdoch arriva in un momento di crisi per le due società, specialmente Fox, ed è stato accolto positivamente dagli investitori, con un aumento del valore delle azioni di circa il 2% per Fox e dello 0,6% per News Corp.

Fed non alza i tassi di interesse: al massimo da 22 anni/ “Ma l'inflazione non è ancora vinta”

Rupert Murdoch, le critiche contro Fox e Lachlan

Insomma, l’attuale e controverso dirigente di Fox e News Corp, Rupert Murdoch, lascerà il suo ruolo. In una nota inviata alle redazioni e agli azionisti ha dichiarato che passerà verso la metà di novembre al ruolo di presidente emerito, mentre la sua carica sarà assunta dal secondogenito Lachlan. La scelta doveva, infatti, ricadere sulla figlia maggiore, ovvero Elisabeth, ma questa dopo aver ricoperto alcuni ruoli importanti nelle società dal padre, ha deciso di fondare una sua compagnia televisiva, Shine.

NAGORNO KARABAKH/ "A Russia e Turchia conviene trattare, la soluzione è il Nakchivan"

Secondo Rupert Murdoch la sua dimissione avviene in un momento in cui “le nostre azioni godono di buona salute“, mentre ritiene anche che “le nostre opportunità superano di gran lunga le nostre sfide commerciali” dicendosi “ottimista riguardo ai prossimi anni”. Tuttavia, in realtà, Fox vive un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico, specialmente dopo la decisione presa ad aprile di risarcire con 787,5 milioni di dollari all’azienda Dominion, che produce macchine per il voto elettorale, dopo un pesante articolo di accusa. Sempre ad aprile, inoltre, Rupert Murdoch aveva deciso di allontanare Tucker Carlson, uno degli annunciatori più apprezzati dal pubblico, registrando un rigido calo negli ascolti.

LEGGI ANCHE:

Bimbo assume fentanil all'asilo nido, morto all'istante/ Altri 3 piccoli ricoverati in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA