Elenoire Casalegno “Ho salvato Omar Pedrini”/ “Raimondo Vianello? Unico”

Elenoire Casalegno: quando salvò la vita a Omar Pedrini

Omar Pedrini, cantante ex leader dei Timoria, è stato per 7 anni il compagno di Elenoire Casalegno, ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Intervistata da Il Resto del Carlino, la showgirl ha raccontato anche di quando salvò la vita al suo compagno Omar Pedrini: “Una notte si sentì male, aveva dolori di pancia. Lo accompagnai in farmacia dove gli misurarono la pressione: perfetta. Gli diedero qualcosa contro una presunta congestione e tornammo a casa. Gli consigliarono di riposarsi. Dopo un po’ tentai di svegliarlo, ma lui non voleva, ripeteva: Lasciami dormire”. Invece di lasciarlo dormire, Elenoire lo ha caricato in auto e portato in ospedale: “Gli fecero gli esami e scoprirono che aveva un aneurisma aortico, da operare subito. Il chirurgo mi avvertì: ‘Guardi che le possibilità di successo sono il 20%’. Lui ce la fece”.

Swami Anaclerio, figlia Elenoire Casalegno/ Il rapporto con il padre dj Ringo

Elenoire Casalegno: il rapporto con Raimondo Vianello a Pressing

Elenoire Casalegno ha affiancato Raimondo Vianello nella conduzione in “Pressing” dal 1997 al 1999. Sulle pagine de Il Resto del Carlino, la showgirl ha ricordato un aneddoto legato al celebre conduttore scomparso nel 2010: “Al secondo anno non volevo più fare Pressing, avevo troppi impegni, ero cotta. Cominciarono i provini per trovare una sostituta, ma dopo due settimane ancora non c’erano riusciti. Allora Raimondo disse: se Elenoire non fa la trasmissione, non la faccio più neanche io. Insomma, mi convinsero a restare. E ringrazio Dio per questo”. Lo scorso 7 maggio, in occasione del centenario della nascita di Vianello, la Casalegno gli ha dedicato un post carico di affetto: “Sarebbero 100! Manchi, a tutti, alla televisione, orfana di un grande professionista, abile a sdrammatizzare nei momenti di grande difficoltà; generoso, riservato, capace di condividere… unico, già, perché un altro Raimondo non c’è stato, e mai ci sarà. P.S. E comunque Raimondo, alla fine l’Inter il triplete lo vinse!”.

Sebastiano Lombardi, ex marito Elenoire Casalegno/ Gli ex: Sgarbi, Pedrini e...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

LEGGI ANCHE:

Andrea, fidanzato Elenoire Casalegno/ Relazione al capolinea?

© RIPRODUZIONE RISERVATA