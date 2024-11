Si chiama Matteo, il nuovo compagno di Elenoire Casalegno. La conferma ufficiale è arrivata dalla conduttrice in occasione di una intervista rilasciata a Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio”. “Pensavo di restare sola e invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione” – ha detto la ex inviata de L’isola dei Famosi reduce da un amore tossico con un narcisista patologico che l’ha segnata nel profondo. Certe storie d’amore ti lasciano delle ferite profonde che nemmeno il tempo è in grado di guarire del tutto. Lo sa bene Eleonoire Casalegno che dopo molto tempo è tornata provare un sentimento al punto di rivelare di essere innamorata. Chi è il fortunato? Si chiama Matteo e lavora come giornalista e con la conduttrice ha tantissime cose in comune tra cui la passione per l’Inter.

Tutto è iniziato tra i due con un semplice scambio di sms e poi pian piano è nato l’amore come ha rivelato la conduttrice che sognava al suo fianco un “Uomo veloce” e capace di comprendere tutto al volo senza bisogno di spiegazioni.

Elenoire Casalegno sul compagno Matteo

Matteo è il nuovo compagno di Elenoire Casalegno che ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio ha detto: “ero felicemente single, non volevo assolutamente incontrare qualcuno”. La conduttrice è una donna felice e realizzata, ma ad un certo punto nella sua vita è arrivato un uomo per cui ha iniziato a provare qualcosa di speciale. ” Abbiamo iniziato scambiandoci messaggi sul calcio, la nostra passione, e poi è scoppiato l’amore” – ha detto la Casalegno senza entrare però nei dettagli.

A fornire qualcosina in più ci ha pensato Monica Setta che ha rivelato: “si chiama Matteo, è un amico ed è un giornalista”. Poco dopo il ben informato Dagospia ha aggiunto dei succulenti dettagli. Si tratterebbe di Matteo Pandini, portavoce e capo ufficio stampa del vicepresidente del consiglio, Matteo Salvini.