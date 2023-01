Elenoire Ferruzzi a Uomini e Donne?/ “Mi piacerebbe ricoprire il ruolo di tronista”

Elenoire Ferruzzi approderà a Uomini e Donne? Le sue parole

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata mesi fa dal Grande Fratello Vip 2022, ed ora è pronta per una nuova esperienza televisiva. Ai microfoni di Novella 2000, l’attrice ha parlato della sua esperienza nella Casa e non disdegnerebbe partecipare a un altro reality show: “Sì, mi piacerebbe. Per l’Isola dei Famosi diciamo che insomma…valuterei, perché è un’esperienza abbastanza tosta. Però diciamo che ci penserei, ecco”.

L’attrice ha poi aggiunto: “Altrimenti mi piacerebbe un talk show, è il mio campo, magari come opinionista. Mi troverei bene in un ruolo del genere”. Elenoire Ferruzzi ha poi ammesso che le piacerebbe partecipare a Uomini e Donne come opinionista: “Assolutamente sì, accetterei. Poi è il mio ruolo… Sì, lo farei, certo. Perché no? Mi piacerebbe ricoprire il ruolo di tronista“. Insomma, che la prossima avventura televisiva dell’attrice si svolga nel dating show condotto da Maria De Filippi? Tutto può accadere considerando le sue dichiarazioni.

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Superguidatv, Elenoire Ferruzzi ha svelato cosa pensa di Daniele Dal Moro. Se nella Casa l’attrice si era presa una cotta per lui, una volta uscita si è detta delusa. L’ex gieffina dichiara: “Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore.”

E ancora: “Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza e ho asciugato le sue lacrime senza ricevere nulla in cambio. Lui parla solo di se stesso e piange a comando davanti le telecamere. Le sue azioni sono sempre ben calcolate. Gli ho voluto molto bene ma lui si è avvicinato a me quando ha capito che ero bisognosa di affetto e poi ha fatto lo stesso con Wilma. A lui non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso.” Poi ha concluso: “Ha avuto un atteggiamento orrendo. Con Oriana si sta comportando in questo modo solo per avere le clip in puntata”.

