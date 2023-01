Elenoire Ferruzzi attacca Daniele/ “Astuto, furbo e manipolatore, piange a comando”

Elenoire Ferruzzi furiosa con Daniele Dal Moro dopo il GF Vip: le sue parole

Elenoire Ferruzzi è stata una protagonista molto controversa all’interno del Grande Fratello Vip 2022. Nel corso della sua avventura nella Casa, aveva legato molto con Daniele Dal Moro maturando un interesse verso il bel veneto. In un’intervista rilasciata a Superguidatv, l’attrice svela di essere rimasta delusa dall’ex tronista una volta uscita dal reality show.

Elenoire Ferruzzi attacca Daniele Dal Moro: “ Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza e ho asciugato le sue lacrime senza ricevere nulla in cambio. Lui parla solo di se stesso e piange a comando davanti le telecamere. Le sue azioni sono sempre ben calcolate. Gli ho voluto molto bene ma lui si è avvicinato a me quando ha capito che ero bisognosa di affetto e poi ha fatto lo stesso con Wilma. A lui non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso. ” Poi ha concluso: “Ha avuto un atteggiamento orrendo. Con Oriana si sta comportando in questo modo solo per avere le clip in puntata”.

Ai microfoni di Superguidatv, Elenoire Ferruzzi fa un bilancio del suo percorso al Grande Fratello Vip 2022: “Di solito le cose non vanno mai come ci si aspetta. E’ andata bene però perché comunque sono riuscita a creare dei rapporti all’interno della casa. ” Poi aggiunge: “Sono stata me stessa dall’inizio alla fine e pertanto non mi pento di nulla”.

L’attrice ha parlato degli hater che, sui social, hanno attaccato lei e la madre dopo la sua eliminazione dal GF Vip: “Non ho paura delle persone che si nascondono dietro una tastiera. Mia mamma non essendo strutturata per sopportare una simile pressione è stata male e questo mi è dispiaciuto molto. Io sono abituata alle critiche e ormai non mi fanno né caldo né freddo.”

