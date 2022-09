Elenoire Ferruzzi choc “La chirurgia estetica? Una meraviglia”/ Gli scatti inediti che…

Elenoire Ferruzzi difende la chirurgia estetica: fan sotto choc…

Elenoire Ferruzzi sostiene la chirurgia estetica. La concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato più volte di aver attraversato un periodo difficile a causa del processo di transizione. Elenoire è stata vittima di bullismo anche a scuola tanto che in un’intervista al Settimanale Chi ha raccontato di aver trovato un’alleata preziosa in sua madre che l’aveva sempre difesa. Con il passare del tempo però Elenoire ha fatto pace con se stessa e con il suo corpo. Durante gli anni, Elenoire Ferruzzi si è sottoposta a diverse operazioni di chirurgia estetica per ritoccare labbra e zigomi. Nella casa del Grande Fratello Vip, parlando della chirurgia estetica, Elenoire ha dichiarato: “La chirurgia estetica? Che meraviglia. Tengo moltissimo alla mia parte estetica”.

Elenoire Ferruzzi ha fatto ricorso alla chirurgia estetica in ben più di un’occasione. L’attuale gieffina oggi appare molto formosa, con delle labbra carnose e zigomi pronunciati. Oltre al seno, alle labbra e agli zigomi, Elenoire Ferruzzi si è anche sottoposta a un intervento di vaginoplastica, un’operazione che garantisce il cambio di sesso. Proprio in merito a questo, tempo fa, su Twitter aveva tuonato così: “Più di vent’anni fa ero su un lettino 12 ore di anestesia per una vagina plastica ed io dovrei essere paragonata a una persona che non ha mai intrapreso un percorso ormonale e dice di avere disforia di genere? Ma andate a fare in culo !Continuate a mettervi rossetto sui baffi”. Poi aveva aggiunto: “La mia vagina plastica è costata dolore e sudore tanto sacrificio fisico e umano mi dispiace ma io non posso essere paragonata ad un ragazzo che si mette il rossetto sulla barba E dice di soffrire di disforia di genere ma andate a cagare!”.

Elenoire Ferruzzi non ha mai fatto mistero della sua transessualità. Nella clip di presentazione del grande Fratello Vip, Elenoire ha parlato del percorso di transizione rivelando anche il suo nome di battesimo. Elenoire ha dichiarato: “Sono un’artista, sono un’attrice, sono un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza! Una donna plus! Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero una bambina in un corpo sbagliato, non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”.

Uno dei tratti distintivi di Elenoire sono le unghie. Sui social in molti si sono chiesti se fossero vere o finte ma ad Alfonso Signorini, la concorrente ha rivelato: “Le mie unghie sono la massima espressione della mia libertà. Io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo”. Parlando con Pamela Prati, incuriosita dalle sue unghie, ha poi confidato che le sue unghie sono naturali: “Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Ormai fanno parte di me. Non saprei vedermi senza. A casa ogni due settimane devo ritoccarle, qui non so come farò”.











