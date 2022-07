Elenoire Ferruzzi concorrente al Grande Fratello Vip 7?/ Signorini depista ma due anni fa…

Elenoire Ferruzzi concorrente al Grande Fratello Vip 7?

“La seconda vippona ha scordato questo sul taxi. Secondo voi di chi si tratta?”. Questo l’indizio che Alfonso Signorini lanciava sui suoi social ieri. Un indizio che ha portato tutti a pensare che tra le concorrenti della prossima edizione ci sarebbe stata Pamela Prati, vista la citazione del ‘taxi’ che tutti i fan del reality ricordano. Sembra però che lo smalto rosso Chanel del post faccia invece riferimento a Elenoire Ferruzzi, così come la stessa Deianira Marzano sottolinea sui suoi social.

Perfomer molto amata sui social e simbolo della comunità LGBT+, Elenoire Ferruzzi è un’icona trans e sarebbe già da anni nel mirino di Alfonso Signorini che, soprattutto quest’anno, sarebbe alla ricerca di concorrenti con storie difficili e particolari da raccontare al pubblico.

Già nel 2020, come ricorda Biccy, si parlava di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip. Giuseppe Candela per Dagospia scriveva: “Non solo l’arrivo di Malgioglio, perché da Dagospia possiamo anticiparvi che entrerà anche Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei hanno pensato ad un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis“.

Alcuni giorni dopo arrivò però la smentita, a quanto pare a causa di un ripensamento degli autori del GF Vip. Dagospia scriveva: “Vi avevamo comunicato l’ipotesi dell’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip della performer transessuale Elenoire. A Cologno Monzese gira voce che qualcuno avrebbe espresso molti dubbi su questa possibilità e all’improvviso l’idea sarebbe finita in stand by. Chi non ha voluto la Ferruzzi?“. Che il 2022 sia l’anno buono?

