Elenoire Ferruzzi crolla al GF Vip “La vita delle trans è difficile”/ “Sono disumanizzate, uomini squallidi…”

Elenoire Ferruzzi, sfogo in diretta al Grande Fratello Vip: “Non mi sono voluta omologare e la mia vita è stata difficile”

Crollo e sfogo di Elenoire Ferruzzi nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022. In lacrime, commossa dopo un video mandato in onda da Signorini che la riguarda in prima persona, Elenoire dichiara: “Stavo spiegando semplicemente a Nikita una sera quanto è dura e difficile essere quella che sono io ed essere libera come sono io.”

E spiega: “Non mi sono voluta omologare a nessuna figura di donna biologica, tutto quello che ero interiormente l’ho fatto uscire esteriormente ma tutto questo mi ha complicato la vita socialmente e lavorativamente ma non mi è mai fregato nulla perché io credevo in quello che volevo fare ed essere.”

Elenoire Ferruzzi: “L’uomo si approccia a noi trans in maniera squallida”

Elenoire Ferruzzi allarga il discorso a tutto il mondo delle trans: “La vita delle trans è davvero difficile perché le trans sono totalmente disumanizzate nella società, perché la società purtroppo non permette un’integrazione per vari pregiudizi.” Poi spiega la difficoltà di vivere l’amore, visto che spesso gli uomini si nascondono dopo essere state con loro nel segreto di una camera: “L’uomo si approccia a noi in maniera anche squallida, – tuona la Ferruzzi sfogandosi, e continua – ricercando sesso, sentimenti ma tutto questo non deve mai essere palesato e questo fa male. Mi auguro però che tutti gli uomini non siano così.” conclude.

