Grande Fratello Vip 2022, 2a puntata/ Diretta, concorrenti e nomination: lite Pamela Prati e Giovanni Ciacci

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo la puntata d’esordio che ha riaperto ufficialmente la casa più famosa d’Italia, oggi, giovedì 22 settembre, in prima serata, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, saluterà i vipponi che hanno cominciato l’avventura il 19 settembre e presenterà al pubblico i nuovi concorrenti che completano il cast. Sarà una puntata ricca di emozioni, colpi di scena, confessioni inedite, anche da parte dei concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa stasera e i primi litigi che porteranno sicuramente alle prime nomination.

Pamela Prati e il "caso frangia" al GFvip/ Il web "Non esiste come Mark Caltagirone!"

Nella casa, inoltre, stanno nascendo già le prime simpatie come quelle di Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis per Luca Salatino che, con il suo accento romano ha già fatto breccia nel loro cuore formando, poi, con Charlie Gnocchi, la coppia comica della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma cos’altro accadrà questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Giada De Blanck, perchè ha rifiutato GF Vip?/ “Ho detto no per curare il cagnolino”

Grande Fratello Vip 2022: l’ingresso di otto nuovi vipponi

Alfonso Signorini, durante il collegamento con lo studio del Grande Fratello Vip nel corso del consueto appuntamento con il daytime, ha annunciato l’ingresso di otto nuovi concorrenti che, questa sera, varcheranno la porta rossa raggiungendo gli altri vipponi che, già da tre giorni, hanno preso possesso della casa del Grande Fratello Vip 7. Ma chi sono i nuovi concorrenti? Sicuramente ci saranno Giovanni Ciacci e Wilma Goich, concorrenti ufficiali annunciati prima dell’inizio del reality.

All’interno della casa, poi, dovrebbero entrare anche Marco Bellavia, Gegia, Carolina Marconi e Daniele Dal Maro, Edoardo Donnamaria e Sofia Giaele De Donà. Nomi che circolano da tempo sul web, ma saranno davvero questi gli ultimi concorrenti del GF Vip 7?

Grande Fratello Vip 2022 ed elezioni: ecco come voteranno i concorrenti/ Uscita...

Pamela Prati e Giovanni Ciacci: scontro al Grande Fratello Vip 7?

Dopo essere rimasta un po’ sulle sue e aver affrontato in solitaria le prime ore di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 7, Pamela Prati sta cominciando ad integrarsi nel gruppo condividendo con gli altri vipponi il suo tempo. Questa sera, però, proprio Pamela Prati potrebbe essere la protagonista di un confronto con Giovanni Ciacci che, come ha spiegato Alfonso Signorini, è stato uno dei suoi maggiori accusatori durante il Caltagirone gate.

I due, tuttavia, non si sono mai incontrati e lo faranno, per la prima volta, nella casa del Grande Fratello Vip 7. Come reagirà la showgirl di fronte alla presenza di Ciacci nella casa con cui dovrà convivere per le prossime settimane? Sul web, sono in tanti a scommettere su uno scontro scintillante.

Sara Manfuso contro Attilio Romita, Cristina Quaranta contro Luca Salatino: prime liti al Grande Fratello Vip

In soli tre giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 7 ci sono state già le prime incomprensioni. Sara Manfuso, durante una chiacchierata con Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi, ha criticato fortemente l’atteggiamento di Attilio Romita. “Ha comunque settant’anni. Lo nomino per salvarlo da se stesso”, ha detto Sara riferendosi allo spogliarello fatto da Attilio Romita nel corso della prima festa nella casa.

Anche Cristina Quaranta e Luca Salatino hanno avuto le prime incomprensioni dovute al cibo. Dopo un piccolo battibecco, tuttavia, tra i due è tornato il sereno. Le nomination, però, si avvicinano e tra i quattro potrebbero esserci proprio i primi nominati della settima edizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA