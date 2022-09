Elenoire Ferruzzi, crollo e lacrime al GF Vip: “Non sto bene”/ Luca Salatino…

Elenoire Ferruzzi crolla al Grande Fratello Vip 7

Momento down per Elenoire Ferruzzi che, dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip 7 durante la quale ha avuto un confronto con Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, è crollata. La Ferruzzi si è così isolata in camera da letto e, raggiunta da Antonella Fiordelisi e Sara Manfuso si è lasciata andare ad uno sfogo. “Non sto bene, anche per quello che è successo ieri – ha spiegato Elenoire. “Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta”, ha aggiunto.

A fare stare male la Ferruzzi è il giudizio espresso durante la puntata da Signorini e da Sonia Bruganelli. “Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono? Perché devono dire tutto questo?! Il capitolo non è chiuso, non posso chiuderlo a comando. Appunto perché non erano cose campate in aria per me non riesco a chiudere”, ha aggiunto mentre Sara ha provato a consolarla.

Il gesto di Luca Salatino per Elenoire Ferruzzi

A consolare Elenoire Ferruzzi è arrivato anche Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne, notando l’assenza della Ferruzzi, ha raggiunto la camera da letto e ha provato a rassicurarla. La Ferruzzi ha ribadito di non stare bene per tutto ciò che è accaduto durante la settimana e le parole di Luca sono state.

“Se ti chiudi è peggio fidate de me. Che hai fatto che è successo? Sarà un momento e vedrai che passerà. Anche io sto in ansia alti e bassi. Però non te chiude. Io te voglio tanto bene non ti chiudere. Io sono qui, però andiamo che nella vita bisogna pure reagire. Ti accompagno a mangiare il pollo che è pure buono”.

Elenoire piange in cerca di attenzioni da parte di Luca

Luca: E ANNAMO CHE CE STA ER POLLO ✈✈✈ #gfvip pic.twitter.com/WK6nIqo8Q7 — Criseyde 💗🎀🧸 (@Criseyde_) September 27, 2022













