Elenoire Ferruzzi: “Daniele Dal Moro? Ho bisogno di un uomo non di fare la psicologa”/ “Dio mi ha salvata”

Elenoire Ferruzzi commenta l’avvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip

Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 c’è stata una svolta nel rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Chi segue il GF Vip sa che i due avevano avuto un brutto litigio settimane fa e si erano allontanati. In quei giorni Oriana si è poi avvicinata ad Antonino Spinalbese con cui è accaduto ciò che è ormai ben noto. Qualche giorno fa Daniele e Oriana però si sono riavvicinati e pian piano tra loro pare stia nascendo un feeling speciale.

Tra Oriana e Daniele potrebbe insomma nascere qualcosa e di questo se ne sono accorti anche gli autori del Grande Fratello Vip che hanno puntato i riflettori sui due, postando su Instagram anche un video in cui si abbracciano affettuosamente. Proprio il video in questione è stato commentato anche da Elenoire Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi lancia una stoccata a Daniele Dal Moro

Proprio nella Casa del GF Vip Elenoire Ferruzzi aveva trovato in Daniele Dal Moro un caro amico che era diventato per lei anche qualcosa di più. Nei suoi riguardi non è infatti mancata qualche gelosia quando Daniele si è poi avvicinato ad altre ragazze (come Nikita Pelizon). Vedendolo avvicinarsi ad Oriana, Elenoire ha commentato e risposto alle domande di alcuni utenti.

“Beh in effetti, visto che Antonino non l’ha voluta, può farsi avanti lui ora. Daniele è stato respinto da Oriana fin da subito, lei non l’ha voluto da subito scegliendo Antonino.” è stata la prima stoccata lanciata dalla Ferruzzi, che ha aggiunto: “Io posso dire che a Daniele fin dall’inizio piaceva moltissimo Oriana, ma lei scelse Antonino e lui ci rimase malissimo”. Ha ricordato poi che “Io l’ho ascoltato e l’ho abbracciato abbiamo pianto assieme per la sua situazione e quando se ne voleva andare io l’ho esortato a rimanere.” Infine ha lanciato una stoccata a Daniele: “Per fortuna Dio anche questa volta ha voluto salvarmi. Ho bisogno di un uomo e non di fare né il telefono amico e nemmeno la psicologa.”

