Elenoire Ferruzzi, frecciatina al Grande Fratello Vip/ “Se si deve fare un programma per educandi meglio…”

Elenoire Ferruzzi commenta le scelte degli autori del Grande Fratello Vip

In attesa della nuova edizione del Grande Fratello Vip, continua a far rumore quella vinta da Nikita Pelizon e che ha scatenato diverse polemiche sui social. Tra i protagonisti della scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini c’è stata anche Elenoire Ferruzzi, personaggio che, sin dalla prima puntata, ha scatenato la curiosità dei fan. Dotata di una forte personalità, la Ferruzzi ha trovato immediatamente il proprio spazio all’interno della casa che, purtroppo, ha poi abbandonato su decisione del pubblico. Dopo aver pronunciato alcune frasi su Nikita Pelizon, gli autori hanno deciso di mettere il suo destino nelle mani del pubblico che, a gran voce, ha votato per l’eliminazione.

La Ferruzzi, a distanza di mesi, è tornata sulla gestione del reality show da parte degli autori e, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del portale TAG24, ha lanciato una frecciatina su determinate scelte.

Le parole di Elenoire Ferruzzi

Secondo Elenoire Ferruzzi, il Grande Fratello Vip, essendo un reality, dovrebbe mostrare al pubblico la realtà di ciò che accade in casa, comprese le verità più scomode e che potrebbero far discutere. “Il Grande Fratello Vip è un reality e non si può pensare di fare un programma per educandi. A quel punto allora è meglio non farlo”., ha detto a TAG24.

E sulla gestione dell’edizione di cui è stata protagonista ha aggiunto: “Il problema della scorsa edizione è che è stato mal gestito. Hanno pagato persone che non c’entravano nulla come noi che eravamo in studio e non le persone che si erano comportate in modo grave. Alcuni sono stati protetti fino alla fine, sempre e comunque”.

