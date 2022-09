Elenoire Ferruzzi gaffe sullo sponsor del GF Vip/ Il video divide il web

Elenoire Ferruzzi gaffe: parla male dello sponsor del Grande Fratello Vip 2022

Elenoire Ferruzzi è sicuramente una dei personaggi più iconici e sopra le righe del Grande Fratello Vip 2022. Apprezzata sia dai coinquilini che dal pubblico per la sua simpatia, la gieffina è stata protagonista di una gaffe all’interno della casa. Il web è diviso, ma per la maggior parte si è divertito ad assistere alla clip video che è diventata virale.

Dopo cena, Elenoire Ferruzzi ha mangiato un gelato insieme ai suoi compagni che tuttavia sembra non aver gradito. A quel punto, l’attrice dichiara senza peli sulla lingua: “E questo sarebbe un gelato? Sembra vomito“. Il problema è che il gelato in questione è sponsorizzato dallo stesso Grande Fratello Vip 2022. Gli inquilini scoppiano in una risata chiassosa e il video continua a fare il giro del web.

LA SUA FACCIA QUANDO SI È RICORDATA CHE STAVA PARANDO DI UNO SPONSOR DEL PROGRAMMA 😭 #GFVIP pic.twitter.com/XClpy9INIE — trashtvstellare (@tvstellare) September 20, 2022

Elenoire Ferruzzi e la confessione sulle sue unghie: “Sono vere”

Elenoire Ferruzzi è molto nota anche per l’incredibile lunghezza delle sue unghie lunghe e qualche giorno fa ne ha svelato il segreto Pamela Prati.

L’attrice, come riporta Biccy, ha confessato: “Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Io ora devo chiedere a loro coma posso fare dentro. Anche le ciglia finte, sono belle da bambola queste, ma a casa devo ritoccarle e vado. Quando sono a Milano non è mica un problema. Qui non so come farò anche con queste. Poi andrò a chiedere meglio.”

