Elenoire Ferruzzi gelosa: “Amore tra Daniele e Wilma? Lui la nonna ce l’ha già”/ “Si è dimenticato di me”

Elenoire Ferruzzi gelosa di Daniele Dal Moro, scenata al GF Vip: “Wilma Goich? Lui la nonna ce l’ha già”

Si parla di Wilma Goich e Daniele Dal Moro e del loro rapporto speciale nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022. Un filmato li mostra insieme, palesa al pubblico l’affetto e la stima presente nella coppia di amici e anche i sentimenti molto forti che Wilma ha iniziato a provare per Daniele. Signorini chiede qualche commento in studio e nota il volto alquanto infastidito di Elenoire Ferruzzi, che con Daniele aveva creato in Casa un rapporto speciale.

La Ferruzzi commenta subito il rapporto tra Wilma e Daniele, lanciando una stoccata alla Goich: “Penso che Daniele la nonna ce l’abbia già! Ne avrà tre adesso!” Poi fa al ragazzo una scenata di gelosia: “Lui si è completamente dimenticato. Ora ha queste nuove amiche, tienitele perché io fuori non ci sarò! Non mi nomina, non mi ha mai salutato…” Daniele accusa il colpo ma replica subito, negando di essersi scordato di Elenoire e dichiarando anzi che: “Non mi va di parlare di persone che non ci sono, il nostro rapporto è dentro di me, non c’è bisogno di esternarlo”. Elenoire si placa un po’ ma non sembra credere del tutto a Daniele, anche se l’affetto che la lega a lui continua ad essere intatto.

