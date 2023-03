Elenoire Ferruzzi, “Giale? Subito giudicata”/ “In pochi l’hanno capita veramente”

Giaele De Donà: il rapporto speciale con mamma Tatiana

Giaele De Donà ha parlato della mamma Tatiana durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, in onda giovedì 16 marzo su Canale 5. Nei giorni scorsi, infatti, è stato il compleanno della madre, in sedia da rotelle da quando ha 23 anni per un ictus: “Nonostante la malattia non mi ha mai fatto mancare nulla. Sono sempre in pensiero per lei, la penso sempre”, ha detto Giaele chiamata in Mistery Room.

U2 Songs of Surrender, oggi il nuovo album/ 40 brani della band ri-arrangiati

Giaele De Donà ha poi raccontato alcuni momenti significativi del rapporto con sua madre e poi le ha fatto gli auguri di buon compleanno: “Mamma ti amo tantissimo, non vedo l’ora di vederti. Sono sempre con te, mente e cuore. Spero tu stia bene, cercherò di arrivare fino in fondo. Il programma lo dedico a te, tutto ciò che faccio lo dedico a te”.

Siae, rompe con Meta: non rinnova la licenza/ Stop a canzoni su Instagram e Facebook

Giaele De Donà: il rapporto speciale con mamma Tatiana

La storia di Giaele De Donà e della mamma Tatiana ha commossi tanti, fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ex concorrente Elenoire Ferruzzi ha condiviso su Instagram un pensiero dedicato proprio all’influencer veneta: “Eravamo appena entrare nella casa del Gf, ricordo che una notte Giaele venne nel mio letto e senza microfono sotto le coperte mi disse quanto era preoccupata per la mamma (nessuno ancora sapeva della sua situazione) il suo timore che lei potesse peggiorare da un momento all’altro senza che lei potesse darle conforto, le sue lacrime, il mio abbraccio”, ha ricordato l’ex gieffina. E ha aggiunto: “Dormimmo così fino al mattino e fu da quella sera che io iniziai a volere bene a quella ragazza, aggredita e giudicata male fin da subito a causa della sua libertà. Ma il suo cuore e i suoi occhi in pochi li hanno guardati e capiti veramente. Ti voglio bene amore”.

Shakira, Gerard Piqué: "Non mi tocca..."/ L'affondo al tormentone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA