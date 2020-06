ELENOIRE FERRUZZI/ La popolarità acquisita con un video virale (Ciao Darwin 7)

Elenoire Ferruzzi è tra gli ospiti della nuova puntata di Ciao Darwin 7 dal (sotto)titolo “Carne contro Spirito”. Ferruzzi, personaggio controverso del web e da poco anche della televisione italiana, parteggia evidentemente per la prima fazione. La puntata che l’ha visto protagonista è andata in onda per la prima volta nel 2016, quando impazzava soprattutto su Whatsapp il video trash in cui ridicolizzava un noto marchio di borse italiano. La ‘webstar’ fa parte della squadra capitanata da Tina Cipollari, opinionista storica del dating show di Canale 5 di Uomini e donne. Nella loro squadra, anche l’ex gieffino Nando Colelli, tutti e tre chiamati a sfidare i rappresentanti dello ‘Spirito’ e in particolare il loro volto di punta Safiria Leccese.

Chi è Elenoire Ferruzzi

Nel corso della puntata, Elenoire Ferruzzi si è distinto come al solito per le sue provocazioni sul fatto di aver subito innumerevoli interventi chirurgici sin da quando aveva 16 anni. Non tutti sanno che, prima di diventare quello che è adesso, Ferruzzi si è anche laureato in Lettere e ha insegnato a scuola per un po’ di tempo. A parte ciò, non si conosce molto circa la sua vita privata e i suoi trascorsi lavorativi, se non che ha ottenuto una certa notorietà con il video trash in cui scaraventa a terra una borsa senza un preciso motivo. La clip in questione, giudicata ‘ridicola’ e tristemente trash quanto basta per diventare virale, è stata prontamente ripostata su tutti i social network e su Youtube, dove oggi conta 400 mila visualizzazioni. Pian piano, il fenomeno in questione è andato scemando e Ferruzzi non compare più nemmeno in televisione. Anni addietro, invece, era arrivato addirittura a collaborare con personaggi del calibro di De Sica e Simona Ventura.



