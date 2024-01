Elenoire Ferruzzi: “Le persone naturali mi fanno cag*are e…”/ L’ex Grande fratello scatena la polemica!

Grande fratello, Elenoire Ferruzzi torna a divide l’opinione pubblica del web: il post della discordia

É una Elenoire Ferruzzi vulcanica, senza filtri né censure, l’ex Grande Fratello vip protagonista di un post particolarmente divisivo, sul social X. L’ex Twitter, tra i grandi protagonisti dei social network in rete, vede infatti la protagonista più discussa nella storia del Grande Fratello vip, inquilina nel gioco della Casa all’edizione Grande fratello vip 7, Elenoire Ferruzzi, rilasciare un nuovo status social piuttosto infuocato. Questo, con chiari riferimenti all’ausilio della medicina e la chirurgia estetica e a come nel progresso scientifico gli interventi estetici abbiano cambiato l’umanità nel mondo del beauty. Una rivoluzione che divide fortemente l’opinione pubblica.

Anita Olivieri punge Perla Vatiero: "Senza zuccheri sta male"/ Continua il 'bullismo' al Grande Fratello 2024

Dopo essersi resa protagonista, di uno status social infuocato, nel commentare la prima puntata del corrente Grande fratello 2024 di gennaio 2024, all’attacco contro Perla Vatiero, Elenoire Ferruzzi torna a pronunciarsi sul tema tanto discusso della “bellezza”. Questo, peraltro assumendo i toni di una replica piccata agli haters che, anche via social, le riserverebbero attacchi a sfondo di bullismo, intolleranza e odio, transfobia. Dal momento che lei si paleserebbe una celebrità dichiaratamente trans e in favore dei ritocchini.

Giuseppe Garibaldi, nuovo attacco a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024/ "Tutta Italia con lei? Che passa"

Il post della discordia sulla chirurgia e medicina estetica

“Le persone naturali mi fanno cagare…-attenziona Elenoire Ferruzzi senza filtri, né censure, nel suo post di re-entry sul social X-… per me se una persona non è rifatta mi fa completamente schifo, è un fenomeno da baraccone. E può andare al circo con 10 tendoni”. Uno stato che fa intanto rumore, scatenando tra le reaction social più disparate dell’occhio pubblico attivo nel web. In particolare, gli utenti sul social si dividono tra consensi e dissensi, alla nascita di una nuova polemica sul tema del dilemma ricorrente se la ricerca dei canoni estetici- che detta la società come la perfezione oggettiva – corrisponda alla “bellezza“. “Io preferisco la bellezza al naturale”, sentenzia uno tra gli innumerevoli commenti rilasciati nel web, in replica al post della discordia. Poi, c’é chi si schiera dalla parte dell’ex Grande fratello vip, anche nel tentativo di difendere l’ex gieffina trans dagli attacchi degli haters che non vedrebbero di buon occhio i risultati dei ritocchini: “Le persone naturali sono cattive già dentro per questo fuori fanno ancora più ca*are. Che dio benedica la chirurgia plastica“.

Anita Olivieri e Fiordaliso, lite al Grande Fratello 2023 per Beatrice Luzzi?/ “perchè non sei venuta…”

Le persone naturali mi fanno cagare per me se una persona non è rifatta mi fa completamente schifo, è un fenomeno da baraccone E può andare al circo con 10 tendoni — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 12, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA