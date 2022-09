Elenoire Ferruzzi, lite furiosa con Luca al GF Vip: “Ti vergogni di me”/ Lui: “Io provarci con te? Stronz*te”

Lite furiosa tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 2022

È scoppiata una lite furibonda nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Le conseguenze del due di picche ricevuto da quest’ultima dall’ex tronista di Uomini e Donne dopo avergli dichiarato i suoi sentimenti si trascinano nella Casa. Il malumore latente da ieri sera è così scoppiato poche ore fa in una lite dai toni molto accesi. Elenoire infatti si dice convinta che Luca provi davvero qualcosa per lei ma si vergogni di ammetterlo, prendendo dunque in giro lei e tutto il pubblico. Dal canto suo Luca nega: parla di fraintendimento da parte della Ferruzzi e si dice felicemente fidanzato fuori dalla Casa.

Di fronte agli attacchi e alle provocazioni della Ferruzzi, Luca Salatino è sbottato: “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste!”. E ancora: “Dici che vuoi bene alla gente? Ma a chi vuoi bene? A me? Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te perché ti ho cantato una canzone d’amore? Ma che ca**o stai a dì? Ma secondo te cosa ti ho fatto capire? Ma secondo te se mi vergognavo neanche ci scherzavo con te!”

Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, volano parole forti al GF Vip: “Ti vergogni di me! Sei come gli altri”

I toni si alzano, la lite infiamma nella Casa del Grande Fratello Vip. D’altronde Elenoire non si sposta dalle sue convinzioni: “Ma finiscila! Io dico quello che penso e non mi devi rompere! – e punge poi Salatino per le lacrime versate per la sua fidanzata – Io quello che sento dico! Tu devi farlo sapere a tutti! Lo hanno capito tutti che ami la tua fidanzata, hai messo i manifesti, basta! Sono due giorni che spacchi i cogli**ni! Mi stai dando della scema?”.

Le accuse della Ferruzzi ancora continuano: “Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti! Come fanno tutti! Sei uguale a tutti gli altri! – dice a Luca, concludendo – Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO VIP (@gfvipnews)













